Vermischtes Speichersdorf

26.01.2018

4

0 26.01.2018

Die Renovierung des Feuerwehrhauses im Inneren wie im Außenbereich haben die Guttenthauer Brandschützer nach fast vier Jahren nahezu abgeschlossen. Doch laut Vorsitzendem warten auf sie weitere Baustellen.

Guttenthau. Dank des Zusammenhalts und einer optimalem Chemie zwischen Verein und aktiver Wehr sei ein modernes und ansprechendes Herzstück gesellschaftlichen Lebens der Ortsteile Guttenthau, Rosenhof und Roslas geschaffen worden, betonte Karl Braun in der Jahreshauptversammlung. 2018 sollen nun noch die Zufahrt und der Zugang erneuert und behindertengerecht gestaltet werden. Auch das Florianswappen und der Schriftzug am Feuerwehrgerätehaus werde einer Verjüngungskur unterzogen. Die Sanierung des Vorplatzes sagte dann auch Bürgermeister Manfred Porsch zu. Dies gilt auch für den lange gewünschten Glockenturm, wie die Anfrage von Karl Braun ergab. "Sobald ein Platz gefunden ist, wird mit den Arbeiten begonnen", versprach Porsch. Angebote seien bereits eingeholt. In einer Besprechung werde zeitnah alles weitere festgelegt. Für 2018 kündigte der Rathauschef schon eine Einweihungsfeier, gegebenenfalls mit geistlichem Segen, an.Nachdenklich stimmte Braun aber die rückläufige Resonanz auf Veranstaltungen. Auch werde es immer schwieriger, ein großes Fest zu halten und damit noch Gewinn zu machen. Eine Ausnahme sei die Teilnahme am Bürgerfest im Juli 2017 gewesen. Sie sei vor allem für die Jugendfeuerwehr ein "voller Erfolg" sowie ein Paradebeispiel des Gemeinschaftssinns im Ort und in der Feuerwehr gewesen. Für 2018 kündigte Braun die gleichen Veranstaltungen an.Wie sehr die Wehr und ihr Gerätehaus Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens sind, zeigte Brauns weitere Rückschau. Diese beinhaltete Helferessen, Heringessen, Preisschafkopf, Diavortrag mit Jochen Leithoff, Maibaumaufstellen, Johannisfeuer und Weihnachtsfeier.22 Aktive, darunter zwei Frauen, führt Kommandant Andreas Braun. Von einem Brandschutzeinsatz seien sie verschont geblieben. Bei einem Einsatz mit Güllefässern in Wirbenz musste eine Kuh gerettet werden. In sechs Übungen haben 19 Aktive ihre Einsatzfähigkeit geübt. Neun Aktive meisterten erfolgreich das Leistungsabzeichen in Silber und Bronze. Geliefert und eingebaut seien die Spinte für die Anzüge. Ehrungen kündigte der Redner für den Kameradschaftsabend am 14. April an.Von einer regen Nachwuchsarbeit berichtete Jugendwartin Marion Purucker. Mit Fabian Übelhack betreut sie 2018 zwei Jungs und vier Mädels. Zwei Jugendliche rücken in die aktive Wehr auf. Purucker ließ die erfolgreiche Teilnahme am Jugendfeuerwehrtag in Ramlesreuth und die Teilnahme am Bürgerfest Revue passieren.Trotz erheblicher Investitionen in den Umbau und in Anschaffungen halte sich die Belastung der Vereinskasse in Grenzen, teilte Kassier Hartmut Übelhack mit. Ihm attestierten die Revisoren Kassenprüfer Reinhold Pöhlmann und Florian Purucker einwandfreie Arbeit.Ein dickes Lob für die Aktiven und die Anwärter gab es auch von Bürgermeister Porsch und Kreisbrandmeister Karlheinz Sehnke. Die Jugendarbeit sei vorbildlich, meinte das Gemeindeoberhaupt. Die Basis für die Zukunft sei die Ausbildung, für das gesellschaftliche Leben die ehrenamtliche Tätigkeit des Vereins. Der Jugend gratulierte Sehnke zur bestandenen Leistungsprüfung. Er unterstrich den Stellenwert der modularen Truppausbildung, die auch für Quereinsteiger möglich sei. Im aktiven Bereich sei das Höchstalter auf 65 Jahre angehoben worden. Im Nachwuchsbereich gebe es in Speichersdorf zwei Kinderfeuerwehren. Mit Marco Meier aus Haag habe die Jugendarbeit im Kreisverband einen neuen Kreisjugendwart. Für Beerdigungen regte er an, auf Kranzniederlegungen zu verzichten und lieber eine Schale und einen Geldbetrag für die Grabgestaltung zu geben.In der Diskussion wurde der Versicherungsschutz für ältere Helfer bei Einsätzen besprochen. Traktoren und anderes Gerät sind dabei durch die Gemeinde versichert. Bei der Anschaffung von Uniformen trägt sie die Kosten für Jacke und Mütze, der Feuerwehrverein für Hemd und Krawatte.