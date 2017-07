Vermischtes Speichersdorf

18.07.2017

Frankenberg. Am 15. Februar 1967 haben sie sich kennengelernt, exakt fünf Monate später traten sie vor den Traualtar. Am Samstag, ebenfalls 15. Juli, feierten Frieda und Andreas Feigt 50. Hochzeitstag.

Die Jubilarin, am 28. Oktober 1939 in Riedelhof, Gemeinde Birgland, bei Sulzbach-Rosenberg als Zweitälteste geboren, wuchs mit fünf Geschwistern auf. Vater Jakob fiel im Krieg. Vom 9. bis zum 20. Lebensjahr musste sie sich als Dienstmagd ihr Brot verdienen, anschließend in der Fabrik. Ihr Mann Andreas, Landwirtssohn und später Spezialfacharbeiter der Firma Walter-Bau, war am 25. April 1939 nach Schwester Trina als zweitältestes Kind von Georg und Barbara Feigt zur Welt gekommen und in Frankenberg aufgewachsen.Beide gaben sich vor Pfarrer Ulrich Cronenberg in der Heilig-Geist-Kirche das Jawort. 1976 bauten sie sich ihr neues Zuhause. Drei Kindern, Robert, Roswitha und Siegfried, schenkten sie das Leben. Sie zählten ebenso zur Gratulantenschar wie die Enkel Sascha, Katharina, Alexandra und Constantin. Auch vier damalige Hochzeitsgäste übermittelten persönlich Glückwünsche: Friedas Schwestern Hildegard Steinmetz aus Riedelhof und Margarethe Hofmann in Oberstadtfeld in der Eifel sowie Andreas' Schwester Trina Fichtner aus Speichersdorf und der Fahrer des Brautautos, Georg Dollhopf aus Filchendorf. Gekommen war auch Pfarrer Hartmut Klausfelder von der evangelischen Kirchengemeinde Neustadt am Kulm. Er überbrachte auch die Glückwünsche von Cronenbergs Frau.Klausfelder gehörte, ebenso wie die Enkelkinder Katharina (kleines Horn) und Alexandra (Trompete), auch zum Ensemble des Frankenberger Posaunenchores um Reinhard Schmidt. Dieser stimmte "Großer Gott, wir loben dich" und ein Tanzlied an. Aber auch Nachbarn und Bürgermeister Manfred Porsch gesellte sich zur Gratulantenrunde. Ungebrochen bestimmt der landwirtschaftliche Hof den Alltag des rüstigen Jubelpaares, auch wenn es den Betrieb 1997 an Sohn Siegfried und Schwiegertochter Lore übergeben hat. "Sicher wären wir gerne mal in den Urlaub gefahren", meinte Frieda. "Aber solange wir jung waren, hatten wir keine Zeit, und heute haben wir keine Lust." Dank ihrer Unterstützung hat ihr 78-jähriger Mann Zeit gefunden für Ehrenämter: bei der Feuerwehr (Ehrenvorsitzender), Kirchengemeinde (18 Jahre Kirchenvorstand), als Mesner (15 Jahre), Gründer und Ehrenvorsitzender der Jagdgenossenschaft Frankenberg (24 Jahre) nach 35 Jahren Beisitzer in der Ramlesreuther Jagdgenossenschaft und Feldgeschworener auf Lebenszeit. 20 Jahre ist er auch beim VdK dabei. 2007 erhielt Feigt für sein ehrenamtliches Engagement den Ehrenkrug der Gemeinde.