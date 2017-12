Vermischtes Speichersdorf

05.12.2017

05.12.2017

Stehender Applaus für Roland Steininger. Dem Kommandanten zu Ehren erheben sich beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr über 100 Mitglieder von ihren Plätzen, als ihn Kreisbrandrat Hermann Schreck, Kreisbrandmeister Danny Hieckmann und Kreisbrandmeister Karlheinz Sehnke für 40 Jahre aktiven Dienst ehren.

Steininger wird das Kommando im Februar 2018 in jüngere Hände legen. Nachdem die Aktien den 53-Jährigen 1996 zum zweiten Kommandanten gewählt, hatten, übernahm er bei den Neuwahlen 2000 das Ruder der Stützpunktfeuerwehr im Unterkreis 13 der Inspektion IV des Kreisfeuerwehrverbandes Bayreuth.Der gebürtige Goldkronacher hatte 1983 nach Speichersdorf geheiratet. Steininger hat seither und insbesondere im Zuge des Zukunftskonzeptes 20/20 die Wehr nicht nur von der Ausstattung und Schlagkraft der Truppe zu dem gemacht, was sie heute ist. "Vor allem menschlich und von der Überzeugung her hat er die Feuerwehr bleibend geprägt", sagte Schreck in seiner Laudatio.Der Kreisbrandrat erinnerte an die erste Begegnung und das Kennenlernen bei der Flutkatastrophe in Döbeln. Steininger war hier einer von vier Zugführern, deren Züge zusammen mit dem THW drei Tage gegen die Fluten gekämpft und vielen in Not geratenen Menschen geholfen haben.Hier sei zutage getreten, was den gebürtigen Goldkronacher sein Leben lang als Mensch ausgezeichnet habe. "Schlaf kennt er wenig. Er steht früher als jeder andere auf und kehrt als letzter zurück. Dazwischen steht kontinuierlich Leistung auf hohem Niveau. Und wenn die Truppe zu erlahmen droht, dann treibt er an und motiviert."Nicht nur in Döbeln habe sich Steininger enorme Verdienste erarbeitet. Dort habe er seinen Charakter, seine Eigenschaften und seine Einsatzbereitschaft schätzen gelernt, meinte Schreck. Er habe sich blind auf ihn verlassen können."Wenn er etwas gesagt hat, dann galt das. Sein Wort zählt 100 Prozent, und er setzt es 100 Prozent um, komme was da wolle", lobte Schreck. Steininger habe etwas gelebt, was nicht jedem gegeben ist, ergänzte er. Auch dadurch habe er die Wehr geprägt. Schrecks Dank galt aber auch der Frau im Hintergrund, Margit Steininger. Sie sei ebenfalls nicht nur ein Arbeitstier, sondern habe alles mitgetragen. In all den Jahren sei es ihm bei Ehrungen noch nicht passiert, dass der ganze Saal sich ohne Aufforderung erhoben und stehenden Applaus gezollt habe.2012 wurde Steininger das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze verliehen. Das Ehrenkreuz des Bezirkfeuerwehrverbandes Oberfranken erhielt er 2013.