24.01.2018

Die Feuerwehr ist mit 106 Mitgliedern der mitgliederstärkste Verein im Ort. Das "Mädchen für alles" betreibt beste Jugendarbeit und trägt wesentlich zum guten gesellschaftlichen Leben im Ort bei.

Ramlesreuth. Dies zeigten einmal mehr die Berichte von Vorsitzendem Gabriel Herrmann und Kommandant Jochen Klant. Die Mitgliederzahl sei äußerst stabil, freute sich Herrmann. Die Jahreshauptversammlung in der rappelvollen Gaststätte Kopp war dann auch der würdige Rahmen für Auszeichnungen. Für 70 Jahre ehrten Vorsitzender und Kommandant Ludwig Biersack sowie für 50 Jahre Richard Pöhlmann, Konrad Kohl, Gerhard Stengl, Alfons Veigl und Ewald Hader. In einer Ergänzungswahl bestimmten die Brandschützer Mario Weißmann zum neuen Beisitzer.Höhepunkt war der Jugendleistungsmarsch im Ort. "Die Jugendwarte Jochen Klant und Bianca Schott haben hier mit der Feuerwehrführung eine logistische Meisterleistung vollbracht", lobte Herrmann. Eine besondere gesellschaftliche Herausforderung stellte die Teilnahme am Bürgerfest mit dem Kriegerverein und Stammtisch dar. Mit kulinarischen Leckerbissen landete die Dorfgemeinschaft einen Volltreffer, bestätigte Herrmann. Er erinnerte auch an Geburtstags- und Festbesuche, das gut besuchte Maibaumaufstellen und Johannisfeuer, Glühweinparty sowie Teilnahme am Volkstrauertag und an Christbaumversteigerungen. Die Wehr kümmert sich zudem um den Christbaum vor der Kirche.Erstmals organisierte die Feuerwehr für die vielen Kinder im Dorf einen Martins-Umzug. Dabei hielt Pastoralreferent Robert Schultes aus Kirchenlaibach eine Andacht in der Dorfkirche. "Schön war, dass auch Auswärtige zu uns kamen", meinte der Vorsitzende rückblickend.4000 Euro investierte die Wehr in den ersten öffentlich zugänglichen Defibrillator in der Gemeinde am Feuerwehrhaus. Die Folgekosten trägt die Kommune. Ein Infoabend führte in die Handhabung ein. Aufgrund des unzureichenden Besuchs wird der Abend in den nächsten Wochen wiederholt.Für die Mitglieder gab es T-Shirts und Jacken. Investieren wird die Wehr in Sanitäranlagen im Feuerwehrhaus. Sie sind in dem hinteren Teil des Kühlhauses mit einem kleinen Lagerraum vorgesehen. Ein Bauantrag ist eingereicht. Bürgermeister Manfred Porsch zeigte sich begeistert von den vielen Veranstaltungen und deren Organisation.Für 2018 wird wieder das Maibaumaufstellen und Johannisfeuer, der Sankt Martinsumzug und die Glühweinparty organisiert. Auch beteiligt sich die Wehr am Fronleichnams- und Pfarrfest, Michaelistag und Totengedenken. Ob es nach der Absage 2017 zu einer Neuauflage der Weihnachtsfeier kommt, wird der Vorstand demnächst entscheiden. Dank galt Rita Bauernfeind für einen leckeren Festbraten.