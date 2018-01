Vermischtes Speichersdorf

29.01.2018

0 29.01.2018

Das Schießsportzentrum der Zur-Linde-Schützen hat sich zum Herzstück der oberfränkischen Schützenelite gemausert. Wie Schützenmeister Norbert Bock berichtete, fanden auf der Anlage seit Herbst 2017 drei Durchgänge der Oberfrankenliga statt. Acht Mannschaften kämpften um den Titel des oberfränkischen Meisters. Dabei sorgte Bocks Team für professionelle Rahmenbedingungen. Die Wettkämpfe seien mit Musik und Moderation wie bei Bundesligawettkämpfen ausgetragen worden.

Endkampf Die Schießsportanlage der Zur-Linde-Schützen ist am Samstag, 10. Februar, Austragungsort des Endkampfs der Oberfrankenliga mit Abschlussabend und Siegerehrung. Von 9 bis 16 Uhr treffen die Mannschaften des SV Tell Löhlitz, der Alten Treuen Neudrossenfeld, des SG Geroldsgrün, SG Ludwigsstadt, von Unterkotzau Hofeck, der Königlich-Priviligierten SSG Lichtenfels, der ZSG Germania Wiesenthau und der HSSV Hof aufeinander. Die Siegerehrung ist gegen 17 Uhr. "Wir erwarten nach den bisherigen Ergebnissen einen höchst spannenden Wettkampf, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen ist", erklärt Schützenmeister Norbert Bock. Der Schützenverein sorgt für das leibliche Wohl. Gäste werden um Voranmeldung für das Mittagessen bei Christian Walter unter Handy 1512/5682224 gebeten. (hai)

Der Verein hat aber auch intern ein sportlich und organisatorisch bewegtes Jahr hinter sich. In den Rundenwettkampf 2017/18 sind die Schützen mit zwei Teams gestartet. Die Luftpistolenmannschaft überwintert aktuell auf Platz fünf. Die Luftgewehrmannschaft belegt Platz drei. Bei den bayerischen Meisterschaften in Pfreimd ging in den Schülerdisziplinen Luftgewehr stehend/Dreistellung Daniel Busch an den Start. Bei seiner dritten großen Meisterschaft belegte er beim Luftgewehr stehend von 37 Teilnehmern mit 178 Ringen Platz 5, im Dreistellungskampf mit 547 Ringen den 4. Rang.Beim Eröffnungsschießen wurde an zwei Abenden das Gesellschaftsschießen ausgetragen. Mit einem 69,3-Teiler gewann Rolf Winzer. Mit einer 95-Serie belegte Daniel Busch Platz zwei vor Karl Bäuml (70,2-Teiler).Regelmäßige Gäste auf der Sportschießanlage sind die Schießsportgruppen der Kriegervereine. So fand die Luftgewehr-Vereinsmeisterschaft der Kameraden aus Kirchenlaibach unter Leitung von Norbert Bock und Manfred Kopp statt. Mit 182 Ringen gewann Harald Zimmermann. Platz zwei belegte mit 179 Ringen Manfred Kopp, auf Platz drei kam mit 177 Ringen Klaus Stief. Die Trainingsabende der Soldaten- und Kriegerkameradschaft aus Ramlesreuth betreuen Manfred Kauper und Rolf Winzer.Als Renner kündigte Bock für 2018 wieder das "Bürgerschießen für jedermann" an. Mit einer geringen Personaldecke stemme der Schützenverein alle zwei Jahre ein riesiges Event mit rund 200 Einzelschützen und etwa 100 Mannschaften. Reichlich Interesse geweckt und dem Verein einige neue Mitglieder beschert habe die neue beheizte Bogensportanlage. Hier werde jeden Mittwoch unter Leitung von Vorstand Christian Walter trainiert. Nichtsdestotrotz sei es im Zeitalter der Tablets und Smartphones schwieriger geworden, Neumitglieder zu gewinnen, bedauerte Bock. Die Voraussetzungen seien glänzend.Mit Roland Busch habe ein weiterer Schütze seinen Vereinsübungsleiterschein erhalten und engagiere sich stark in der Jugendarbeit. Parallel dazu übernahm Alexander Deubzer das Training der Luftpistolenschützen. Als Ziel für 2018/19 habe man sich die Neugewinnung von Schülern und Jugendlichen für Luftgewehr/Luftpistole und Bogenschießen auf die Fahne geschrieben.Anvisiert werde ein weiterer Ausbau auf elektronische Stände. Ein Handicap seien die veralteten Seilzuganlagen. "Als ein Verein mit der größten Luftgewehr-/Pistolenkapazitäten in Oberfranken sollten wir mit der Zeit gehen", sagte Bock. Aktuell werde ein Umbau finanziell sehr stark gefördert.