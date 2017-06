Vermischtes Speichersdorf

21.06.2017

2

0 21.06.2017

Windischenlaibach. 70 frisch geräucherte Forellen, 63 Laib Holzofenbrot - und das war beileibe noch nicht alles. Einen Tag lang verwöhnte der Soldaten- und Kameradschaftsverein beim 13. Backofenfest die Gourmets. "Scheee war's", meinte Emmi Horn von den Hutzaweibern am frühen Abend. Die 80-Jährige gehörte seit dem Vormittag zu den Dauergästen.

Nach dem Frühschoppen der Schafkopfer füllten sich gegen Mittag die Reihen im Zelt, auf der Terrasse sowie in der "guten Stube" des Dorfgemeinschaftshauses, standen doch Grillhaxen, die nach einer Stunde vergriffen waren, und Pizzen auf der Speisekarte. Pizzabäcker Günther Strobel musste Nachschub anfordern, um auch am frühen Abend die Nachfrage befriedigen zu können. Nicht minder begehrt waren die Bauernbrotvariationen mit Schmalz und selbst gemachter Metwurst, Obatzda, Backsteinkäse, bayerischer Wurstsalat sowie Hausmachersülze."Heut' hat einfach wieder alles gepasst", freute sich Vereinschef Manfred Kauper nach einem langen Tag. Back- und Räuchersprofis hatte, nach mehrtägigen Vorbereitungen, die Arbeit bei Sonnenaufgang begonnen. Selbst mit 82 Jahren war Mutter Margarethe Kauper an zwei Tagen am Backofen mit von der Partie, als Schürmeister Martin Zimmermann die Brotrohlinge einschoss. Währenddessen hatten sich die Reihen rund um das Dorfgemeinschaftshaus zum Mittagessen sowie anschließend zum Kaffeetrinken gefüllt. Hierfür boten die Dorffrauen zusätzlich 25 Kuchen und Torten an. Der Windischenlaibacher Jonas Kauper auf der Steierischen und Daniel Hösl aus Kirchenlaibach an der Gitarre sorgten für volkstümliche Klänge. Als sie den "Böhmischen Traum" anstimmten, sprach auch Günther Vogel von einem traumhaften Tag.