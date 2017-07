Vermischtes Speichersdorf

14.07.2017

14.07.2017

Das beherzte Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert am Montag in den frühen Morgenstunden eine Ausbreitung der Flammen in Alt-Speichersdorf (wir berichteten). Doch die Sache war damit für die Brandschützer um Kommandant Roland Steininger noch lange nicht erledigt.

Noch vom späten Donnerstagnachmittag bis tief in die Nacht waren die Brandschützer gefordert, um auch die Nachbrände in Griff zu bekommen. Steininger fehlten bei einbrechender Dunkelheit fast die Worte, um seinen Mannen Respekt zu zollen. Denn zwei Brandalarmierungen, am Montagfrüh kurz nach 6 Uhr und wegen Glutnestern Dienstagnacht um 2.30 Uhr - 50 Kubikmeter Bauholz waren in der Scheune gelagert - hatten sie bereits hinter sich. Am Donnerstag sah sich der Kommandant um 16 Uhr erneut gezwungen, die Alarmierung auszulösen.Ursache waren dieses Mal 300 gepresste Heuballen, die in der abgebrannten Scheune gelagert waren. Sie waren am Montag bis kurz vor Mitternacht in 65 Fuhren mit zwei landwirtschaftlichen Kippern auf eine Fläche östlich von Alt-Speichersdorf abtransportiert, jenseits der Bahnlinie gelagert und dort am Dienstag ganztags massiv eingewässert worden. Am Mittwoch und am Donnerstagvormittag schien, wie regelmäßige Kontrollen ergaben, tatsächlich Ruhe eingekehrt zu sein. Doch der Schein trog. Über Mittag und dem frühen Nachmittag entflammten die Glutherde aus dem verdichteten Inneren der Strohballenmassen erneut und führten zu einer massiven Rauchentwicklung.Dicke Schwaden stiegen in kürzester Zeit im Osten auf und drohten, sich auf ganz Speichersdorf auszubreiten. Steininger und Bürgermeister Manfred Porsch ließen erneut die Sirene auslösen. 21 Mann - vom Feuerwehryoungster Johannes Sehnke bis zum "Oldie" Wilhelm Kreutzer - rückten an. Sie waren in der Folge stundenlang mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Erst bei einbrechender Dunkelheit hatten sie die Rauchentwicklung endgültig unterbunden. Vom Aubach im Herzen von Alt-Speichersdorf hatten sie über einen Kilometer einen F-Schlauch zur Brandstätte gelegt. An die anschließenden B-Schläuche kamen zwei Verteiler für sechs C-Schläuche und einem Wasserwerfer. Steininger forderte zudem aus Neunkirchen einen Bagger mit Greifgabel an, um die verkohlten Heuhaufen großflächig zu verteilen.In über 40 Jahren Dienst habe er so etwas noch nicht erlebt, meinte der Einsatzleiter der Stützpunktfeuerwehr. Die anschließende Brotzeit im Feuerwehrgerätehaus war dann schließlich ein kleiner Lohn für einen nicht alltäglichen Kraftakt.