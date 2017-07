Vermischtes Speichersdorf

19.07.2017

0 19.07.2017

Kirchenlaibach. Zum ersten Mal in seiner 91-jährigen Geschichte stellt der TSV eine Meistermannschaft im Tischtennis, und das gleich im Doppelpack. Bravourös hatten die Jungen in den Kreisligen II und III den Titel errungen.

Deshalb galten ihnen und Abteilungsleiter Lothar Büringer beim 60. Sportfest die ganze Aufmerksamkeit der Mitglieder. Der Stolz auf seine Jungs war Büringer sichtlich anzumerken. Seit 2003 führt er die Abteilung, unterstützt von Co-Trainer Helmut Pöhlmann. Was hier in zwei Jahrzehnten in der 1960 gegründeten Sparte an Nachwuchsarbeit geleistet worden sei, suche seinesgleichen, meinte Vorsitzender Manfred Porsch. Zwei gleichwertige Mannschaften mit Daniel Busch, Paul Dörig, Marcel Wagner, Tim Verhovsek, Sebastian Scherm, Ana Verhovsek, Christian Weidhaas, Niklas Kolmer, Hannes Hartmann und Konstatin Böhm hat Büringer zum Titel geführt. Das Team in der zweiten Kreisliga kam in 14 Spielen ohne Niederlage und mit nur zwei Unentschieden mit 26:2 Punkten und 85:27 Sätzen auf Platz eins. Die Jungs in der dritten Kreisliga schafften dies in 18 Spielen mit einem Unentschieden und einer Niederlage. Ihre Bilanz: 33:3 Punkte, 104:27 Sätze. Getrübt wird die Freude, dass aufgrund der Rahmenbedingungen in der kommenden Saison nicht in der ersten Kreisliga gespielt werden kann. Zu viele beginnen eine Ausbildung und sind dann beruflich eingespannt. Auch wären unverhältnismäßig große Entfernungen und hohe Kosten mit dem Aufstieg verbunden.