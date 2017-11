Vermischtes Speichersdorf

30.11.2017

0

0 30.11.2017

"Na ja, das Geld ist futsch, aber das Gift, das ist heute noch zu spüren!": Jusuf (Tom Zettlmeißl) hatte die Lacher auf seiner Seite, als er süffisant einräumte, dass die Mitgift seines Brautvaters verprasst sei, er aber seine Frau immer noch an der Backe habe.

Weitere Auftritte Wer den Theaterabend der Falken verpasst hat oder noch einmal genießen möchte, der hat am Samstag, 2. Dezember, noch einmal Gelegenheit dazu. Um 19.30 Uhr führen sie die Stücke im Valentin-Kuhbandner-Heim noch einmal auf. Der Bauernschwank "Das Testament" ist dort zusätzlich um 14 Uhr, bei der VdK-Weihnachtsfeier zu sehen. (hai)

Mit ihrem Theaterabend im Saal des Valentin-Kuhbandner-Heimes hatten die Falken unter Leitung von Claudia Fischer und Karin Gillich wieder einen Volltreffer gelandet. Durch die glänzenden Leistungen der drei Schauspielgruppen von den 6- bis 8-Jährigen bis zu den Erwachsenen gelang ein unterhaltsamer Abend. Bereits eine halbe Stunde bevor sich der Vorhang hob, war der Saal voll besetzt.Der Sketch von Gertraude Zielbauer "Hundert Kamele für die Braut" war für die acht 10- bis 17-jährigen Darsteller alles andere als leicht umzusetzen. Allein das Bühnenbild des arabischen Basars und in die Kostüme der Bauchtänzerinnen, arabischen Frauen und Männer hatten die Regisseure viel Engagement investiert. Aber vor allem die Hauptrollen des Scheich Jusuf und seiner europäischen Obsthändlerin Marie aus Schwaben verlangten Tom und Emely Zettlmeißl alles ab. Als der Scheich seine schöne Tochter Suleika (Lucie Döring) gegen Geld verheiraten möchte, spielt diese nicht mit. Sie hat nämlich lukrativere Zukunftspläne und schickt den Diener Mustafa (Marius Neumann), verkleidet als arabische Schönheit, statt ihrer selbst zur Brautschau. Doch der Kamelhandel mit Scheich Ali (Zuhal Yasar) und seiner Gattin Selma (Hasal Yasar) fliegt auf. Derweil ist Tochter Suleika nicht aufzufinden. Als Mutter Marie, im tiefsten schwäbischen Dialekt babbelnd, bei Wahrsagerin Madame Fatima (Katharina Wolf) um Hilfe nachsucht, stellt sich heraus, dass Suleika in einer Bar als Bauchtänzerin auftritt und so viel Geld verdient. Unzufrieden mit ihren kargen Einkünften aus ihrem Obststand, entscheidet sich die Mutter, es der Tochter gleichzutun. Während der kleine Dieb (Selem Oehmich) immer wieder mal auf dem Basar das eine oder andere mitgehen lässt, gibt Märchenerzählerin Omara (Serafina Döring) gleichsam als roter Faden zu allem und jeden süffisant ihren Senf dazu.In dem Weihnachtsspiel "Das Wolkenguckerl" konnten es die kleinen Engel (Selem Oehmich, Anna Rieß, Leyla Abdulla und Angelina Hofmann-Hartl) nicht lassen, verbotenerweise durch das Fernrohr zu den Menschen hinunter zu schauen. Deshalb bekamen sie immer wieder Ärger mit Petrus (Sarafina Döring) und dem Erzengel Gabriel (Laura Rieß). Doch dank der Neugierde konnte so manche weihnachtliche Hilfe und Freude bereitet werden, die ansonsten unentdeckt geblieben wäre.Mit von der Partie war auch wieder die Erwachsenentruppe mit Harald Weidmann, der auch Regie führt, Steffi Aleksa, Lukas und Florian Giestl, Felix Zeitler, Milena Bauer und Jessica Schumacher. Sie führten den Schwank "Das Testament" auf.