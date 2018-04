Vermischtes Speichersdorf

05.04.2018

8

0 05.04.2018

Wirbenz. "D'Wirbenzer Schmied" ist 85: Groß war die Gratulantenschar für Werner Hammon, der am Mittwoch in der Gaststätte Veigl in Haidenaab mit seiner 65-köpfigen Großfamilie und am Abends im Feuerwehrgerätehaus mit Wirbenzer Vereinen, Freunden und Nachbarn den Halbrunden feierte. Der Männergesangverein um Vorsitzenden Lothar Graf war mit dem gesamten Chor angerückt, um so manches Ständchen anzustimmen.

Die Botschaft ihrer Lieder "Carpe diem" und "Freundschaftslied" zur Eröffnung hatten Symbolcharakter. Glückwünsche kamen von den Keglern sowie vom ASV Haidenaab. Eine Abordnung der Feuerwehr um zweiten Vorsitzenden Stefan Graf und Kommandant Florian Wallor machten ihrem Aktivposten die Aufwartung. Von der evangelischen Kirchengemeinde überbrachte Pfarrer Dirk Grafe, von der politischen Gemeinde Bürgermeister Manfred Porsch Glückwünsche. Neben Sohn Gernot und Tochter Elke waren auch die Enkel Volker, Kerstin, Judith, Corinne und Philipp sowie die Urenkel David und Elina gekommen.Zu den Gratulanten zählten auch ehemalige Mitarbeiter. Denn unter den 30 Auszubildenden waren nicht wenige, denen Hammon als Jugendliche in den Nachkriegsjahrzehnten Arbeit gab. Der Schmiede- und Hufbeschlags- sowie spätere Heizungsbaumeister ist in der Region eine Institution. Als einziges Kind der Eheleute Betty und Hans Hammon am 4. April 1933 geboren, drückte er acht Jahre in Wirbenz bei Lehrer Grimm die Schulbank. In der dritten Generation lernte er im Betrieb des Vaters Schmied sowie Hufschmied und legte bei der Handwerkskammer Oberpfalz die Gesellenprüfung ab. 1958 folgte nach mehrmonatiger Schule in Augsburg die Meisterprüfung.In den 1960er Jahren übernahm er die Federführung im elterlichen Betrieb und baute ihn zum Heizungs- und Sanitärbetrieb aus. Die alte Schmiede wurde zum Büro, auf der gegenüberliegenden Straßenseite entstand die neue Werkstatt. 1976 absolvierte der Jubilar vor der Handwerkskammer für Oberfranken in Bayreuth die Prüfung zum Heizungs- und Lüftungsbauermeister. Zwei bis drei Gesellen, ein bis zwei Lehrlinge neben zwei Bürokräften unterstützten ihn beim täglichen Geschäft. Besonders stolz ist Hammon auf seine Kunden von Nagel bis Grafenwöhr, von Erbendorf bis Bayreuth.Den Betrieb am Laufen zu halten und die Doppelbelastung von Aufträgen und Schulbank zu meistern, wäre aber ohne seine Eltern und seine Frau Irmgard, geborene Bruckner, nicht denkbar gewesen, meinte der Jubilar. Die 15-jährige Speichersdorferin hatte er auf dem Kirchweihtanz 1953 im Landgasthof Imhof kennengelernt und ihr 1958 in der Sankt Johannis-Kirche das Jawort gegeben. Sie hielt ihm über all die Jahrzehnte den Rücken frei und war in Familie, Büro sowie Werkstatt immer präsent. Mit ihr kann er am 26. Mai 2018 diamantene Hochzeit feiern.1993 setzte sich Hammon zur Ruhe. Seitdem genießt der Hobbygärtner den (Un-)Ruhestand, macht gern Kururlaub und hält sich mit seinem Grundstück mit Weiher und Fischen sowie mit Holzarbeiten fit. So ganz nebenbei entwickelte der Jubilar sich zum begeisterten Hobbykoch und versorgt so Frau, Kinder und Enkel.