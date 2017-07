Vermischtes Speichersdorf

Der Leistungsprüfung in der Technischen Hilfeleistung mit zwei Bronzegruppen im Vorjahr ließ die Feuerwehr mit der "Gruppe im Löscheinsatz" den zweiten Akt folgen. 14 beziehungsweise 18 Kameraden waren zur Leistungsprüfung Wasser in der Variante 2 angetreten.

Zeulenreuth. Dabei legten mit Gruppenführer Christian Nerlich und Maschinist Frank Reichstein Dominik Schmolke, Michael Schimmel, Rene Ramisch, Maximilian Reiß, Robin Reiß und Oliver Porsch das silberne Abzeichen ab. Auffüller war Helmut Nerlich. Mit Gruppenführer Christian Reiß und Maschinist Johannes Nerlich (beide Silber) waren Verena Schott, Sophia Ziegler, Lukas Höcht, Patrick Reiß (Bronze) und die Auffüller Jürgen Küffner, Günter Reiß und Peter Reiß angetreten. Über Monate hatten sie sich unter Leitung von Kommandant Jürgen Küffner und seines Stellvertreters Peter Reiß in mehreren Übungen darauf vorbereitet. Besonders stolz sind Küffner und Vorsitzender Maximilian Reiß, dass von 194-Einwohnern 85 bei der Feuerwehr sind. Wie wichtig sie den Zeulenreuthern ist, zeigte auch das große Interesse an der Abnahme der Prüfungen am Löschweiher. Neben dem Ausfüllen der Fragebögen und der für Silber im Losverfahren gezogenen Mannschaftseinteilung gelang der Aufbau innerhalb der geforderten Zeit. Die Gruppen bekamen von den Schiedsrichtern Rudi Fick, Gerhard Eichmüller und Frank Gräbner sowie Kreisbrandinspektorin Kerstin Schmidt ein dickes Lob. Nach der Leistungsprüfung trafen sich die Aktiven mit dem Vorstand und den Bürgern zum Grillabend am Häusl.