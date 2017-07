Freizeit Speinshart

12.07.2017

0 12.07.2017

Nur fromme Männer wollen sie nicht sein, die Sodalen der Marianischen Männercongregation (MMC). Vielmehr sei es Aufgabe der Marienverehrer, sich im Kampf gegen viele Dummheiten in die Gesellschaft einzubringen, hieß es beim Hauptfest Nord.

Seit 60 Jahren ein Marienverehrer Die Ehrung der Jubel-Sodalen nahm Zentralpräses Thomas Schmid, assistiert von Präfekt Peter Krikorka und Bezirksobmann Max Pravida, vor. Außergewöhnlich war die Auszeichnung für Max Neumann: Der Kemnather ist seit sechs Jahrzehnten MMC-Mitglied. Seit 40 Jahren gehören zum Kreis der Marienverehrer Josef Steiner aus Kirchendemenreuth, Josef Legath und Georg Schäffner aus Kirchenpingarten sowie Albert Rupprecht und Isidor Stahl aus Waldthurn. Für 25-jährige Treue zur MMC zeichnete der Zentralpräses Hans und Richard Kopp, Herbert Langsteiner und Max Philipp (alle Kirchenpingarten) aus. Ebenfalls für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt Stefan Kastner (Ebnath), Josef Karl (Vohenstrauß) sowie Josef Braun, Erich Lindner und Herbert Scheibl (alle Roggenstein). (do)

Dem Festgottesdienst in der Klosterkirche (wir berichteten) folgte der Festkonvent der Sodalen im Klostergasthof. Im Mittelpunkt des freundschaftlichen Treffens standen Grußworte der Ehrengäste und die Ehrung langjähriger Mitglieder. Es war auch die Stunde von Bezirksobmann Max Pravida. Zusammen mit Ortsobmann Andreas Sieber (Speinshart) hatte der Pressather, der auch im Marianischen Rat des Bistums vertreten ist, die Veranstaltung vorbereitet.In seiner Begrüßung zog Pravida eine kurze Bilanz des Hauptfestes der Bezirke "Fahrenberg-Oberpfälzer Wald" und "Armesberg-Nördliche Oberpfalz" und würdigte die starke Beteiligung am Vorbereitungs-Triduum. Auch dankte er für die musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes durch den Kirchenchor Vorbach unter Leitung von Doris Meier.In einem Grußwort knüpfte Bürgermeister Albert Nickl, der auch im Namen von Landrat Andreas Meier sprach, an die Predigt von Abt Hermann Josef Kugler an und empfahl den Sonntag zum Krafttanken zu nutzen. Es folgte eine Vorstellung des Klosterdorfes.Zentralpräses Monsignore Thomas Schmid aus Regensburg unterstrich die Lebendigkeit der MMC in einer Gemeinschaft mit den Frauen. Der Diözesanpräses ermutigte die Sodalen, aktiv den Glauben in Politik und Gesellschaft zu tragen: "Wir müssen den Rückzug vieler Christen aus der Verantwortung für die Gemeinschaft stoppen." Im Kampf gegen viele Dummheiten sei es Aufgabe, sich zu trauen und von der Kirche zu reden. "Lasst euch nicht in die Ecke frommer Männer drängen, sondern geht aufrecht und prägend mit dem Geist der Gottesmutter euren Weg", rief der Seelsorger den Sodalen zu. Weitere Grußworte sprachen Bezirkspräses Prior Pater Benedikt Schuster und Präfekt Peter Krikorka. Nach dem gemeinsamen Mittagessen endete das Hauptfest mit einer eucharistischen Andacht.