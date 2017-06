Zehn jahre Klosterkegler

Freizeit Speinshart

08.06.2017

4

0 08.06.2017

Bei den SKC Klosterkeglern Speinshart steht am Samstag, 10. Juni, ein Jubiläum an. Die Sportkegler können auf große Erfolge zurückblicken.

Wie im Leben gibt es auch in einem Sportverein Höhen und Tiefen, Erfolge und Misserfolge wechseln sich ab. Doch der Ruhm vergangener Zeiten bleibt im Gedächtnis, auch bei den Speinsharter Sportkeglern. Sie schafften es als einziger Verein in der nördlichen Oberpfalz mit ihrer Damenmannschaft und dem Herrenteam in die Höhen des bayerischen Kegelsports aufzusteigen.In der Regionalliga und in der Landesliga ließen die Speinsharter die Kugel rollen - und das mit beachtlichem Erfolg. Dieser SKC darf am Samstag sein 10-jähriges Jubiläum feiern. Ein solches "kleines" Jubiläum klingt nach Überschaubarkeit. Doch die Kegelfreunde aus Speinshart und Umgebung lassen schon seit fast 50 Jahren alle Neune fallen. Die Gründung geht auf den Bau des Gemeindezentrums zurück. Damals, Anfang der 1970er Jahre, ließen sportfreundliche Kommunalpolitiker im Kellergeschoss auch eine zweibahnige Kegelanlage nach den Vorgaben des Deutschen Kegelbundes bauen.Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Es gründete sich unter dem organisatorischen Dach des FC Tremmersdorf/Speinshart eine Kegelsparte, die mit ihren Siegeszügen rasch die Anerkennung der Konkurrenz fand. Auch nach der Trennung vom "Mutterverein" ließen die Sportler mit der Gründung am 23. Februar 2007 die Kugeln erfolgreich rollen. Nach dem Rückzug der Spitzenteams aus den Höhen der Verbandsligen baut der Verein auf den Nachwuchs. Jüngstes Erfolgserlebnis war die Kreisklassen-Meisterschaft der U18-Jugendmannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit Gut Holz Löschwitz wieder Hoffnung auf bessere sportliche Perspektiven macht.Das kleine Vereinsjubiläum nehmen die SKC Klosterkegler sportlich und gesellschaftlich. Am Samstag starten die Feierlichkeiten um 12 Uhr in der Kegelbahn des Gemeindezentrums mit einem Freundschaftsspiel der Ersten Herrenmannschaft gegen die Kegelfreunde aus Freudenberg. Gegen 16 Uhr treten die "Altstars" zu einem Vergleichsturnier an. Danach ist das Feiern angesagt. Draußen im Schulhof beginnt um 18 Uhr ein Gartenfest, zu dem der Verein die gesamte Bevölkerung einlädt.Als besonders Schmankerl gibt es eine Sau am Spieß. Das Gartenfest und die Idylle des Schulhofes sind zudem die Bühne für eine Siegerehrung. Gegen 19 Uhr ehrt Schirmherr Bürgermeister Albert Nickl die Gewinner der 38. Kegel-Gemeindemeisterschaft.