09.01.2018

Geheimnisvolle Gräber und ein prächtiger Rokokogiebel, Ökumene an den Marktständen und durch Fanatismus ausgelöster Zerstörungsdrang: 1000 Jahre Geschichte haben auf dem Gipfel des Barbarabergs ihre Spuren hinterlassen.

Süßenweiher/Speinshart. Beim Dreikönigstreffen des früheren Speinsharter Burschenvereins im Gasthof "Waldeslust" in Süßenweiher sprach der Bamberger Kunsthistoriker Adolf Mörtl über den wechselvollen Werdegang der Wallfahrtskirche auf dem Hausberg der Klosterdorfgemeinde. Schon um das Jahr 1000 habe ein Gotteshaus die Anhöhe gekrönt, wusste Mörtl: "Bauanlass und damalige Funktion dieses ungewöhnlichen 'Solitärs' sind noch nicht geklärt." Auch einige Gräber aus dieser Zeit würfen Fragen auf: "Sie werden als slavisch, aber auch als pannonisch-ungarisch charakterisiert."



"Speinsharter Hauswallfahrt" als Ziel

Baustopp wegen Feuer

Auch Lutheraner bei Wallfahrten Als zweite Patronin der Barbarabergkapelle werde die heilige Maria Magdalena verehrt, merkte Kunsthistoriker Adolf Mörtl an. Weil ihr Ehrentag am 22. Juli - anders als der Barbaratag - in den Sommer falle, sei das "Magdalenenfest" auch als "Hauptfest der Barbarabergkirche" begangen worden. Damit sei stets eine reichhaltig bestückte und auch von den lutherischen Nachbarn aus Neustadt am Kulm "zuhauf" besuchte "Dult" verbunden gewesen: "Hier gab es Dinge, die sonst nur in Städten erhältlich waren. Dementsprechend war dieses Markttreiben ein gesellschaftliches Ereignis von großer Bedeutung." (do)

Erstmals erwähnt werde die Kapelle "Heilige Barbara auf dem Berge" in einem Visitationsbericht von 1508. Es habe sich wohl noch um das ursprüngliche Kirchengebäude gehandelt, das zur Pfarrei Mockersdorf gehört habe und erst etwa zwei Jahrzehnte später im Zuge eines Tausches in speinshartischen Besitz übergegangen sein dürfte. In der Reformationszeit nach 1556 sei die Kapelle profaniert und ausgeräumt, aber nicht abgebrochen worden, berichtete der Referent. Nach 1660 habe der Kemnather Stadtpfarrer Balthasar Grosch im Zuge der katholischen Gegenreformation die Ruine restaurieren lassen: "In dieser Zeit wurde ja auch das Kloster Speinshart wiedererrichtet." Der schlichte Saalbau mit Pultdach und kleinem Glockenturm habe als Ziel einer "Speinsharter Hauswallfahrt" dienen sollen: "Nach der Rekatholisierung waren Wallfahrten wieder beliebt, doch die mehrtägigen Wallfahrten nach St. Quirin oder Gößweinstein waren beschwerlich. Zudem sagte man ihnen nach, dass sie auch zu 'sittlich anstößigen' Kontakten zwischen männlichen und weiblichen Pilgern genutzt würden. Diesen 'Skandalen' wollte Pfarrer Grosch entgegenwirken."In die ab 1730 einsetzende ehrgeizige "Idealplanung" für das Speinsharter Kloster sei der Barbaraberg einbezogen worden, führte Mörtl aus. 1741 sei der Grundstein für die Rokokokirche mit kreuzförmigem Grundriss, überkuppeltem runden Mittelbau und zwei kleineren Nebenkuppelräumen gelegt worden: "Hieran lassen sich unterfränkische Einflüsse der Dientzenhofer-Schule erkennen." 1745 sei der Rohbau "unter Dach" gewesen. Die Feuersbrunst von 1746 im Klosterdorf habe allerdings einen Baustopp erzwungen: Erst am 26. August 1756 sei die Kapelle geweiht worden. Architektonische Planung und Ausstattung lagen überwiegend in Händen regionaler Künstler, wusste der Kunsthistoriker. Die Fassadengestaltung mit zweimal drei Pilastern (Reliefpfeilern) habe sich an Vorbildern aus Rom orientiert und ähnele auch dem bekannten Münster im schwäbischen Zwiefalten, reiche jedoch trotz ihrer Schönheit nicht an diese Modelle heran: "Es fehlte wohl ein Stück weit am Kunstverstand und auch am Geld."Die Kuppelfresken von Michael Wild aus Auerbach illustrierten Leben und Martyrium der heiligen Barbara und ihre himmlische "Vermählung mit Jesus". Im Mittelpunkt des nach 1803 verschollenen Hauptaltars habe vermutlich ein von Figuren der fünf Heiligen Barbara, Magdalena, Norbert, Petrus und Dismas umgebenes Kruzifix gestanden. Zwei Seitenaltäre zu Ehren Mariens und Annas sowie ein wohl in einem Schrein verwahrtes Barbara-Gnadenbild vervollständigten die Ausstattung.