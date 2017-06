Kultur Speinshart

06.06.2017

0 06.06.2017

Er sah sich als Brückenbauer zwischen tschechischer und deutsch-österreichischer Musik: Die Internationale Begegnungsstätte Kloster Speinshart widmet dem in Deutschland noch unbekannten Josef Bohuslav Foerster eine Ausstellung.

Hintergrund Die Ausstellung zu Josef Bohuslav Foerster im Oberen Konventgang besteht aus 16 großformatigen Postern. Sie folgen den Lebensstationen und vertiefen zentrale Kontexte. Die Abfolge bildet eine schlüssige Dramaturgie.



Damit wird auf einen im deutschen Sprachraum wenig bekannten Künstler aufmerksam gemacht, der wichtige Prägungen durch die deutsch-österreichische Musikkultur empfing und als Vermittler der tschechischen Musik wirkte. Die Ausstellung basiert auf einer Kooperation des Sudetendeutschen Musikinstituts mit dem Bezirk Oberpfalz und der Josef Bohuslav Foerster-Gesellschaft in Prag. Das Material wurde von Olga Cerná erarbeitet. Förderer sind unter anderem der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds und der Adalbert-Stifter-Verein.



Die Ausstellung ist bis 2. Juli an Sonn- und Feiertagen zwischen 13.30 und 17 Uhr zugänglich. Eine Besichtigung auf Anfrage (09 645 /601 93 601) ist möglich. Der Eintritt ist frei.

Melodramen, Bühnen- und Kirchenmusik, Lieder, Opern, Symphonien, sinfonische Dichtungen, Suiten, Ouvertüren, Kammermusik-Werke und die Chorwerke "Stabat mater" und "Missa Glagolytica": Josef Bohuslav Foerster war ein vielseitiges Genie. Zu diesem Ergebnis kam beim Einführungsvortrag über Foersters Leben (1859-1951) Andreas Wehrmeyer. Aufschlussreich schilderte der Direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts beim Bezirk Oberpfalz Foersters Schaffen. "Ein reiches Leben, ein volles Leben." Nach dem Vortrag im Musiksaal eröffnete der Gast im Oberen Konventgang die Ausstellung der Foerster-Gesellschaft mit Bildtafeln.Untermalt vom Campus-Quintett aus Bayreuth, unter anderem mit Foersters "Bläserquintett in D-Dur, op. 95" skizzierte Wehrmeyer zunächst das Leben des Künstlers. Er zählte ihn zu den produktivsten und vielseitigsten tschechischen Komponisten der ersten Hälfe des 20. Jahrhunderts. Sein im katholischen Glauben verwurzeltes Schaffen habe zwischen der älteren Generation der tschechischen Musik, Smetana, Dvorák, Fibich, und den Musik-Strömungen des 20. Jahrhunderts vermittelt. Stilistisch nannte der Lektor den Komponisten einen Spätromantiker mit lyrischer Prägung. Auch die Impulse Tschaikowskys, Griegs, Mahlers wie auch der französischen Musik seien unverkennbar.Bedeutungsvoll nannte Wehrmeyer auch Foersters literarisches Werk: Artikel für Zeitungen, Kritiken, Lebenserinnerungen, Gedichten und Prosa. Überdies habe sich Foerster der Malerei gewidmet. Zur Biografie verwies der Experte auf die Ausbildung in Prag und nach der Ehe mit der Sopranistin Berta Lautererová auf glanzvolle Jahre am Stadttheater Hamburg. Zusätzlich arbeitete der Künstler als privater Musiklehrer und Kritiker für die Hamburger Presse.Wehrmeyer erinnerte zudem an die enge Freundschaft zu Gustav Mahler. So habe Mahler die Uraufführung von Foersters Dritter Symphonie dirigiert. Zu den weiteren Höhepunkten zählte der Redner die Anerkennung als erster tschechischer Komponist mit der "Universal-Edition" in Wien. Zu den weiteren Betrachtungen gehörten Bemerkungen zu Foersters Wirken am Prager Konservatorium als langjähriger Leiter der "Meisterklasse" und als Lektor für Musiktheorie an der philosophischen Fakultät der Karls-Universität sowie von 1931 bis 1939 als Präsident der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei Josef Bohuslav Foerster auch als tschechischer Staatspräsident gehandelt worden. 1951 verstarb er mit 92 Jahren in Stará Boleslav (Altbunzlau).