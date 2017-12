Kultur Speinshart

04.12.2017

Weihnachtskonzert statt Weihnachtsmarkt - eine gute Alternative. In der Klosterkirche rückt der Advent in den Vordergrund. Mit der "Böhmischen Hirtenmesse" gelingt eine Veranstaltung der besonderen Art.

Weihnachten ohne die "Böhmische Hirtenmesse" ist in Tschechien undenkbar. Fast jeder Tscheche kennt die jubelnden Melodien, in bildhafter Sprache verfasst. Spätestens seit Sonntag genießt die Musik von Jakub Jan Ryba auch in Speinshart große Beliebtheit.In der seit Wochen ausverkauften Klosterkirche hörten die Besucher eine ausgesprochen fröhliche und temperamentvolle Interpretation der Weihnachtsgeschichte. Geschrieben wurde sie von einer Musik-Ikone Tschechiens. Die Volks- und Hirtenmusik Jan Ryba von ist ein Welthit. In Speinshart feierte der böhmische Komponist Oberpfälzer Auferstehung. In einer einzigartigen Aufführung als gemeinsames Werk des Regensburger Kammerchores und des Regensburger Kammerorchesters, der Ostbayerischen Bläsersolisten und tschechischer Solisten, unter ihnen Karolina Grebenickovà (Sopran), Monika Machovicová (Alt), David Ullrich (Tenor) und Vaclav Dlask (Bass) unter der Gesamtleitung von Angelika Achter, gelang ein festlich-inniger und doch fröhlicher Konzertnachmittag. Besondere Momente waren es auch für Alexander Pointner an der Orgel und Paul Windschüttl (Trompete).In der biblischen Handlung von der Verkündigung der Geburt Christi spiegelte sich auch die volkstümliche Musikalität der böhmischen Bevölkerung wider. Der Hirtenmesse konnte selbst die kommunistische Ära nichts anhaben. In Speinshart verkündeten die Mitwirkenden diesen Triumph von Frieden, Freiheit und Lebensfreude mit zeitweise atemlosem Jubilieren. Nach der Solo-Einstimmung von Paul Windschüttl mit der "Sonata à 4 mit Trompete", einer Komposition des Tschechen Pavel Josef Vejvanovský, jubilierte der Chor in Tschechisch und Deutsch. "Hej, hej, provim vám" oder "Eia, hört ihr Leut, Christus ist geboren heut" verkündeten Engelsstimmen die Geburt Christi. Der Grundstimmung des Sonntagnachmittags folgend und geschmückt von einem riesigen Adventskranz mit roten Schleifen und der flackernden Adventskerze über den Köpfen der Akteure verzauberten Chor, Orchester und Solisten das innig lauschende Publikum.Mit imponierender chorischer Ausdruckskraft bezauberten ein ums andere Mal Kammerchor und Solisten. "Spi, spi Jezulátko - schlaf, schlaf Jesulein im Schoß der Mutter" hieß es da in zärtlichster Vertonung und auch das "Licht von Bethlehem - Co se tak sviti" zeigte den Weg zu weiteren Höchstleistungen aller Mitwirkenden. Beginnend mit dem Ad Kyrie bis zu den Jubelklängen im mächtigen Chorus feierten schließlich die gut 70 Chormitglieder, Musizierenden und Solisten den "Böhmischen Advent" von Jan Ryba. "Himmel, Erde, Luft und Meere, sollen singen dir zur Ehre", hieß es da, bevor mit "Gesang, Orgelton und Glockenklang" in einem grandiosen Halleluja der Allerhöchste gepriesen wurde. Stimmgewaltig gelang der Spagat zwischen der Brillanz der Musik, dem Strahlen der Weihnachtsbotschaft und der Würde ländlich-populärer böhmischer Weihnachtstexte. Ein grandioser Schlussakkord.Zum instrumentalen Begleitprogramm gehörte zudem Wolfgang Amadeus Mozarts Kirchensonate F-Dur KV 224 und der Weckruf an die Hirten "Pastýn nespete - Ei, ihr Hirten, schlafet nicht". Nach nicht enden wollendem Beifall wünschten Chor und Orchester mit dem "Veselé vánocni hody" einfühlsam ein frohes Weihnachtsfest. Bei Apfelglühwein und Apfelbrot gelang danach im Kreuzgang eine Zugabe. Als großzügigen Förderer des Konzerts dankte Begegnungsstätte-Leiter Thomas Englberger Andreas Steinl Senior.