Kultur Speinshart

07.08.2017

07.08.2017

Kultur ist Verständigung. Das Festival junger Künstler Bayreuth will mit diesem Ziel Brücken bauen. Mit Musik aus aller Welt. Zur Eröffnung der Speinsharter Sommerkonzerte gibt es passend zum "Speinsharter Sommer" südliche Luftströmungen.

Triebfeder für Engagemnet

Feuriges Vergnügen

Vergesst mir die Chöre nicht, heißt es am Freitagabend in einer der prächtigsten Barockkirchen Süddeutschlands. "Chorissimo", das Abendmotto, beeindruckt das Publikum in der voll besetzten Klosterkirche mit einem heiteren Sommerkonzert des Chores der Ionischen Universität Korfu. Werke von Barock bis Klassik stehen auf dem Programm. Talentierte Sänger von der grünen Insel Griechenlands, von der einst schon Kaiserin Sissi schwärmte, setzen ein Signal herzlicher Verbundenheit über Ländergrenzen hinweg.Liebeserklärungen aus Kleinasien und von den griechischen Inseln ersetzen in Speinshart jedweden Krisengedanken. Warum auch in Krisenzeiten Maß nehmen, fragte sich schon der alte Platon. Am Ende seines Lebens trieb ihn die "symphonia" um. Der Frieden im Einklang mit den Bürgern, wie er diesen Zustand nannte. Zufall? Nein. Denn als Musik erschien den alten Griechen alles Leben. Die Welt war für sie eine Melodie. Die große Harmonie des Himmels auf der Erde abzubilden, das war Platons Vision des Friedens und der Freiheit.In Speinshart lässt Miranda Caldi, Leiterin des Chores der Ionischen Universität Korfu wissen: "Musik und die Künste bringen die Menschen zusammen". Mit all diesen verschiedenen Menschen zu singen und sich mit ihnen zu vermischen, das sei fantastisch. Völkerverständigung ist denn auch die Triebfeder für das starke Engagement des Festivals in der Internationalen Begegnungsstätte Kloster Speinshart.In acht Konzerten demonstrieren die jungen Künstler im Klosterdorf Musik als Ausdruck menschlicher Glücksgefühle in Verbindung mit dem mächtigen Bekenntnis für eine friedvolle Welt. Diese Grundstimmung aufgreifend findet auch Dirigent Dimitris Ktistakis mit seinen 37 jungen Choristen, allesamt Studenten der Musikhochschule aus hellenischen Gefilden, eine erwärmende Programmmischung, die die Hörerschaft schwer beeindruckt.Mit anspruchsvollen Melodien entführt der Kammerchor, dessen Tourneen schon bis in die Carnegie-Hall in New York und in den Markusdom nach Venedig führten, in die reiche Geschichte Griechenlands. Hymnen aus Kleinasien und den Dodekanes-Inseln wechseln sich ab mit Traditionals und einem bemerkenswerten Volkslied-Repertoire.Kompositionen von Yiannis Konstantinides, Alkis Baltas oder Christos Samaras, sie alle erzählen von der Schönheit der Natur, der Friedfertigkeit der Menschen, von Liebesgeschichten oder dem fröhlichen Feiern und Tanzen auf den Inseln oder des Festlandes. Ob als östlicher liturgischer Gesang, sinnlich und innig, oder in liebreizenden Volksliedern als Verneigung vor der reichen Kultur des Heimatlandes, die Vielfalt der Vorträge bis hin zu zeitgenössischen Werken offenbart Lebenslust.Zwei Stücke des Crossover-Projektes "Didimanes" vervollständigen den Liederabend. Mit "Wedding Dance from Ozias" und "As heavy as iron" hallen griechische Tänze durch den altehrwürdigen Kirchenraum. Ein feuriges Vergnügen für Mitwirkende und Hörerschaft und ein Fest der Chormusik mit mediterranem Flair. In Speinshart erfährt das Publikum ein ganz besondere Annäherung an die griechische Seele.Eine Gute-Laune-Zugabe ist selbstverständlich. Der verbindenden Kraft der Melodie folgt die anschließende Begegnung im Innenhof des Klosters. Bei Klosterbier und Klosterwein heißt es frei nach der platonischen Logik, die große Harmonie des Himmels auf der Erde abzubilden.