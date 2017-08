Kultur Speinshart

08.08.2017

Viva Espana! - Es lebe Spanien, hieß es am Sonntag nach einem berauschenden Chorkonzert des Universitäts-Chores der Balearen in der Klosterkirche Speinshart. Ein begeistertes Publikum feierte minutenlang mit stehenden Ovationen die Darbietungen der Mallorquiner.

Hintergrund Der Chor der Universität der Balearischen Inseln wurde vor vierzig Jahren von seinem Direktor Joan Company und einer Gruppe von Studenten und Dozenten gegründet. Als wichtiger Vertreter der Musik von den Balearischen Inseln setzte der Chor Maßstäbe für die Choralmusik. Er ist in den großen Theatern und Konzertsälen Spaniens aufgetreten und war auf Tournee in Amerika und Europa. Mit seinem Repertoire von über 700 Werken hat der Chor schon zahlreiche Wettbewerbe gewonnen. (do)

"Lasst uns alle miteinander singen mit verschiedener Stimme, aber mit einem einzigen Herzen", heißt es in der spanischen Nationalhymne. In Speinshart werden diese Liedzeilen zu einem Bekenntnis internationaler Freundschaft. Es gibt sie noch, die Konzerte, in denen man sich daran erinnert, dass Musik eine Herzensangelegenheit ist und dass Singen in der Gemeinschaft die Kommunikation fördert. In Speinshart wird der Auftritt des Chores zum Gemeinschaftserlebnis, ja, zu einer gemeinschaftlichen Feierstunde. "Roots to the future - Wurzeln in die Zukunft", diesem Leitsatz des Festival-Programmes folgend, blühen die Akteure aus der Wahlheimat vieler Deutscher in grenzenloser musikalischer Entfaltung so richtig auf.Mit Blick auf die tiefe und weit verzweigte Erdung des Balearen-Chores geht es in der Klosterkirche zwar in erster Linie um musikalischen Wohlklang aus heimatlichen Gefilden. Für ein staunendes Publikum im überfüllten Gotteshaus ist gleichwohl eine selten erlebte "Chor"-eografie ein findiges Überraschungsmoment. Die 50 Sänger, allesamt Akteure aus den Reihen der Universität in Palma, stellen sich nicht einfach auf. Sie laufen singend ein und aus und kommunizieren im gegenseitigen Blickkontakt.Mit Solobeiträgen von der Kanzel und Chorgesang aus den Nischen der Seitenaltäre erklingt Musik schon fast aus der Mitte des Publikums. Dazu "gesellt" sich mit Joan Company ein renommierter Maestro, der an zahlreichen Dirigierpulten Spaniens zu Hause ist. Fertig ist ein musikalisches Feuerwerk, wie es auch Thomas Englberger, Leiter der Internationalen Begegnungsstätte, in seiner Begrüßung prophezeit: "Die Musik, die Sie heute verzaubern wird, passt besonders in diesen barocken Raum".Große Musiken aus dem Barock, der Klassik und der Moderne bestimmen dann als "Concerto Sacro" das Chorerlebnis. Die Wurzeln spanischer Musik ertönen in einer der prächtigsten Barockkirchen Süddeutschlands. Eröffnet wird der Konzertnachmittag mit spirituellem Liedgut. Mit dem spätmittelalterlichen "Mariam matrem" aus dem "Llibre Vermell de Montserrat" (katalonisch das Rote Buch von Montserrat) huldigt der Chor der Gottesmutter von Montserrat. Das Benediktinerkloster auf dem heiligen Berg gehört zu den berühmtesten Marienwallfahrtsorten. Auch die weiteren Stücke handeln von der tiefen Marienfrömmigkeit der Spanier. Ein guter Einstieg mit zum Teil zwei Chören, der schon einmal die Dynamik des Ensembles und die romantische Tondichtung vorwegnimmt. Der "Gesang der Sibylle" mit den Solisten Esther Barceló und Inés Mas wird in der Programmfortsetzung zur freudigen Weihnachtsbotschaft. Das berühmte mittelalterliche Lied zählt zum immateriellen Kulturerbe der Unesco.Es folgt ein "Lobgesang" nach dem anderen - transparent, kraftvoll, klangschön, mit prächtigen Phrasierungen. Es ist faszinierend, wie viel Leidenschaft der berühmte Dirigent und sein Chor aus der Musik schöpft, wie Dynamik und Klangfarben wechseln und mit welcher Erhabenheit, mächtig, fröhlich und gefühlsbetont romantische Klangpoesien geschaffen werden.In "Sagastipean" träumt der Chor von der Lust unter dem Apfelbaum, während im "Paradisum" von der Engelsbegleitung die Rede ist. Fulminant der Konzertabschluss mit meist geistlichen Liedern, dem Thema des "Concerto Sacro" folgend. "Ubi caritas", das "Lied für Mossèn Alcover" und "Aubada" bilden den strahlenden und feinfühligen Abschluss einer Melodienfolge, in dem sich Verzweiflung, Hoffnung und Glück als warmer Klangteppich in der wunderbaren Atmosphäre des barocken Kirchenraumes entfalten. Donnernder Applaus für den Chor und seinen Dirigenten ermuntern zu Zugaben. Zwei mussten es dann schon sein.