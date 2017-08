Kultur Speinshart

09.08.2017

Eine musikalische Karawane zieht auf der Seidenstraße in Richtung Kloster: Pünktlich zum Abschluss der Sommerkonzerte wird sie am 20. August Speinshart erreichen. Unter der Leitung von Vladimir Ivanoff musizieren dann ab 16 Uhr im Innenhof des Klosters verschiedene Ensembles. Jede Formation wird ihre Tradition vorstellen, aber auch ensembleübergreifend musizierten.

Beim Abschlusskonzert der Speinsharter Sommerkonzerte als Teil des 67. Festivals junger Künstler Bayreuth stehen das chinesische Ensemble des Central Conservatory of Music in Peking ebenso auf der Bühne, wie der vom hervorragenden Sängersolisten, Komponisten und Chorleiter Rebal AlKhodari geleitete Chor "Al Qafila" aus Jordanien. Mit arabischen Instrumentalisten begeben sie sich auf eine musikalische Tour, die auch die Reiseerfahrung selbst zum Thema macht. Auf den historischen Wurzeln entsteht eine neue Vision von Kunst und Kultur. Den Zuhörern bieten sich Lieder auf Arabisch, Aramäisch, Byzantinisch, Deutsch, Französisch und Italienisch - Gesang und Poesie sind die Zutaten dieses Konzerterlebnisses.Einlass ist ab 15.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Kirche verlegt. Spenden der Konzertbesucher kommen dem Kloster zugute. Im Anschluss können die Besucher bei einer Begegnung im Kreuzgang das Erlebte nachklingen lassen.