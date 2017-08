Kultur Speinshart

16.08.2017

16.08.2017

Wer beim fünften von acht Speinsharter Sommerkonzerten "Drei Chinesen mit dem Kontrabass" erwartet hatte, hat sich geirrt. Mit dem Festival-Quintett aus Turkmenistan bezirzen Künstler aus dem Reich der Mitte ein auf Muse eingestelltes Publikum.

Für die empfindlichen Instrumente war es zu schön und warm, so sehr sich die gut 200 Besucher auf ein erfrischendes Sommerkonzert im Freien freuten. Der Kloster-Innenhof wartete auf Gäste und Akteure, als sich die Musiker doch für die Klosterkirche als Konzertraum entschieden. Eine gute Wahl. So strahlte das irdische Licht der Sommersonne romantisch durch die bunten Glasmalereien der Kirchenfenster, während sich die Besucher am überirdischen Leuchten der Musik im Kirchenraum erfreuten. Passend zu Mariä Himmelfahrt genießt die Hörerschaft in der barocken Mächtigkeit der Klosterkirche die entspannenden, inspirierenden Klang-Verlockungen. Zum Frohlocken gibt es schon zum Auftakt Anlass. Die neun jungen Künstler aus dem Reich der Mitte jubilieren mit filigranem, feinsinnigem Spiel. Ein Geist spiritueller Verbundenheit zieht sich durchs Gotteshaus.Das Spiel mit traditionellen chinesischen Instrumenten und die Spielkultur der Instrumentalisten des Central Conservatory of Music in Peking, der Musikhochschule der Hauptstadt, faszinieren mit selten vernommener Klangfülle und Präzision. Wen wundert's: die Gruppe besteht aus Studenten und Pädagogen des Instituts für traditionelle chinesische Instrumente. Jedes Mitglied gewann schon Preise. Ziel des Ensembles ist es, das Erbe der traditionellen Musik weiterzutragen und neue Klänge und Formen für diese alten Instrumente zu entdecken.Innig lauscht das Publikum. Es dominieren die Pipa (Laute), das Dulcimer (Hackbrett) und Sheng, der 3000 Jahre alte Vorläufer der Mundharmonika. Auch der zweisaitigen chinesischen Kniegeige (Erhu), dem Dizi, eine traditionelle Querflöte in Fernost und dem Sanxian, einer dreisaitigen Langhalslaute mit erheblichem Klangvolumen entlocken die jungen Leute reiche Tonfülle. Vielleicht ist es die sakrale Umgebung, die den Künstlern mit den Namen Chen Bai-An, Zheng Yang, Wang Qian, Zhou Ting Ting, oder Liu Zhuo-Jun musikalische Flügel verleiht.Beiträge wie "Ambush on all Sides", "Iron Horse in the Wind" oder "Three-Five-Seven" lassen von fernöstlichem Zauber träumen. Den Traum vom "Fernen Osten - ganz nah", so der Konzerttitel, setzen die Instrumentalisten mit Tonmalereien in "Raining Heart", dem regnenden Herz und dem "De Yin" des Komponisten Li Bo-Chan fort. Stücke mit tiefer Erhabenheit werden in Verbindung mit der instrumentalen Identität zum tonalen Feuerwerk.Mit einem "Saiten"-Wechsel erinnert das Festival-Quintett aus Turkmenistan an die in Asien verankerte westliche Musikkultur. Über die Seidenstraße gelangt Wolfgang Amadeus Mozart zu den Ursprüngen seiner Kompositionen. Besonders Ovezov Yusup, erster Klarinettist des Moskauer Sinfonieorchesters, beeindruckt mit harmonischer Perfektion. Die fünf Künstler spielen sich mit Mozarts Klarinettenquintett A Dur KV 581 in die Zukunft. Dieses Versprechen setzen die Turkmenen vom Allegretto bis zum Tema con Variazioni mit Leichtigkeit um.Ensembleerfahrung und viele Ehrungen bestätigt das Quintett aus Ashgabat im Schlussakkord mit den Chinesen. Mit dem Volkslied "That Distant Place" - an jenem fernen Ort - verzückt ein Füllhorn fernöstlicher Klangfarben. Donnernder Applaus begleitet den Abgang. Eine Demonstration des Festival-Anliegens, die Kommunikation zwischen Fernen Osten und westlicher Welt.