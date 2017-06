Künstlergruppe stellt in der Speinsharter Wieskapelle aus

14.06.2017

Im Wandel der Zeit präsentiert sich die altehrwürdige Wieskapelle ganz in Blau. "Ins Blaue" nennt sich auch die Ausstellung der Künstlergruppe "KunstGewinn", die in der "Blauen Grotte" zu sehen ist.

Termine Nun heißt es für alle Kunstfreunde: "Auf ins Blaue". Johannes Janner und die Künstlergruppe "KunstGewinn" laden zum Sehen, Staunen, Genießen. Die Ausstellung ist geöffnet an den Wochenenden des 17./18. Juni, 24./25.Juni und 1./2. Juli jeweils von 14 bis 17 Uhr und zusätzlich am Freitag, 23. Juni, 19 bis 24 Uhr.

Die Kunst macht blau: Wer sich Zeit nimmt, die Wieskapelle zu besuchen, geht ins Blaue. Die Bilder der Gruppe "KunstGewinn" lassen Deutungsmöglichkeiten zu. Blau ist in der Kunst mehr als eine beliebige Farbe, mit der Flächen gefüllt, Konturen gezogen und andere Farben zum Zusammenspiel aufgefordert werden. Blau avanciert bei tieferem Blick auf den Ausstellungsgedanken zum Symbol für Sehnsucht und Weite.Blau, das ist aber auch die Farbe, die im Mittelalter für Himmel, Gott und Engel steht. Mit dieser Deutung eröffnete Johannes Janner die Vernissage. "Ins Blaue heißt Sehnsucht nach der Verheißung unerprobter Möglichkeiten und spontaner Aufbruch ins Unbekannte". Diese Sicht komme gerade beim künstlerischen Schaffen zum Tragen, urteilte der akademische Maler. Ins Blaue zu malen heiße, im Bild tiefe Gefühle und Geheimnisvolles aufzuschließen.Die Künstler Katrin Czogalla, Johannes Janner, Gabi Lohner, Christine Mößbauer, Gerti Reynolds, Ulrich Sigmund und Ines Zeitzer interpretierten ihre Werke. Für alle gleich ist der "Ausflug ins Blaue", jedoch der Aufbruch mit unbekanntem Ziel und Impulsen im Spannungsfeld zwischen Realität und einer künstlerischen Ausdrucksform. Die Maler entführten bei der Vernissage in eine "blaue Stunde", die Zeit für alle Sinne bot. Während draußen die Dämmerung fiel, genoss das Publikum drinnen, in der zum "blauen Salon" verwandelten Kapelle die Atmosphäre eines Kunsttempels voller Farbenrausch. Auch Bürgermeister Albert Nickl zeigte sich beeindruckt. Im Namen des Landkreises, dem Eigentümer des Kapelle, gratulierte er zur guten Wahl der Wieskapelle und würdigte die Einheimischen: "Die Qualität der Arbeiten ist bemerkenswert."