Neue Klänge aus einer alten Welt

Kultur Speinshart

01.02.2018

16

0 01.02.201816

Das spanische Duo Zaruk tritt am Sonntag, 4. Februar, um 16 Uhr im Musiksaal des Klosters Speinshart auf. Die Musiker haben sich der Musik der sefardischen Juden verschrieben, die Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien vertrieben wurden. In den Liedern ist ein Hauch von Wehmut zu spüren über die verlorene spanische Heimat. In Zaruks Arrangements finden Klassik, Jazz und traditionelle Musik, Komponiertes und Improvisiertes, Minimalismus und Virtuosität gemeinsame Wege. Es empfiehlt sich, Karten im voraus zu reservieren (telefonisch 09645/60193601 oder per E-Mail info@kloster-speinshart.de). Die Zuhörer werden um eine freiwillige Spende zur Deckung der Kosten gebeten. Bild: exb