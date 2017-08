Kultur Speinshart

03.08.2017

Musikalische Ohrwürmer verzückten das Publikum. "Hereinspaziert", "Gold und Silber", "Wein, Weib und Gesang" oder der "Kaiserwalzer" gaben zum Träumen Anlass. Hätte es doch für all diese Dreivierteltakte ein Tanzparkett gegeben.Johann Strauß atmete Melodien aus, das begeisterte Publikum atmete an diesem lauschigen Sommerabend die musikalischen Kostproben wieder ein. Die Magie dieser Musik setzte sich fort. Es inspirierten "Sängerlust" und "Die süßesten Früchte" von Mascharoni. Der "Fliegermarsch" von Hermann Dostal erinnerte an die heimliche Hymne der LuftwaffeNach 90 Minuten Charme, Schmäh und lieblich-beschwingten musikalischen Leckerbissen brauste es noch einmal so richtig durch den Innenhof. Mit dem Marsch "Wien bleibt Wien" von Johann Schrammel gab das Orchester den Zuhörern noch ein Zuckerl für den Nachhauseweg mit. Stehende Ovationen begleiteten den Schlussakkord.Überraschend für viele Konzertbesucher endete das Gastspiel des Salonorchesters mit einem Stabwechsel. Interimsdirigent Edwin Langheinrich übergab die Orchesterleitung an Nico Dick . Langheinrich bleibt dem Ensemble als Konzertmeister erhalten.