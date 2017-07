Kultur Speinshart

13.07.2017

13.07.2017

Luther ist nicht gleich Reformierte. Auch Predigt ist nicht gleich Predigt, sagt Pfarrer Simon Froben. Der Leiter der evangelisch-reformierten Kirche Bayerns zeigt im Kloster Speinshart erstaunliche Unterschiede zwischen den christlichen Glaubensgemeinschaften auf. Zugleich stellt er Geschichte und Elemente der reformierten Kirche vor.

Allmählich wird es herzliche Zuneigung: die Internationale Begegnungsstätte Kloster Speinshart und die Kirchen. Katholiken und Muslime, Juden und evangelische Christen sind Gäste hinter den Klostermauern. Am Dienstag präsentierte sich die evangelisch-reformierte Kirche im Musiksaal des Klosters. Simon Froben, Leiter der evangelisch-reformierten Kirche in Bayern und Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde in Bayreuth, stellte den Besuchern die Grundsätze des christlichen Glaubens aus reformierter Tradition vor. Hintergrund ist das Reformationsjubiläum.Rasch wird deutlich: Die reformierten Gläubigen haben mit Martin Luther nur bedingt etwas am Hut. Ihr Reformator des Herzens ist Johannes Calvin. Inhaltlich bezieht sich Pfarrer Simon Froben immer wieder auf die Bibel und auf die großen Vordenker Johannes Calvin und Ulrich Zwingli. In Geschichten, Dokumenten und Bildern wird deutlich, wie Menschen vor 500 Jahren an der Erneuerung von Glauben und Kirche gearbeitet und wie sie sich für eine gerechtere Welt und ein soziales Miteinander engagiert haben.Auch auf die bayerischen Verhältnisse der reformierten Kirche wirft Froben einen Blick. Zurückgehend auf die Züricher Reformation verweist er auf die ältesten Gemeinden in Herbishofen und Bad Grönenbach. Die Gemeinden in Nürnberg, Erlangen, Bayreuth und Schwabach beziehen ihre Wurzeln aus hugenottischer Tradition, sagt Froben. Die jüngste und größte Gemeinde habe sich in München entwickelt.Froben beleuchtet abschließend die Geschichte der Hugenotten in Deutschland. Er gibt theologische Erklärungen zu altkirchlichen Bekenntnissen und den Heidelberger Katechismus. Besonders spannend ist ein Rückblick auf die Geschichte der Reformierten in der Oberpfalz. "Eine calvinistische Phase durchlief auch die Obere Pfalz", verrät Froben und verweist auf die Reformationsentwicklung in der Kurpfalz, die sich auch mit der Herrschaft von Pfalzgraf und Kurfürst Ottheinrich und von Friedrich den Frommen in der Oberpfalz bemerkbar gemacht habe.Der Referent berichtet über Konflikte zwischen Katholiken und Lutheranern vom Regierungssitz in Amberg ausgehend und von Auseinandersetzungen zwischen Reformierten und Lutheranern. In diesem Zusammenhang erinnert er auch an Johann Georg von Gleißenthal, den Abt des Klosters Speinshart. Zusammen mit dem Adel habe sich der Abt 1538 vom Katholizismus losgesagt und sich der Lehre Luthers zugewandt. Ab 1554 sei dann in Speinshart die Lehre Luthers verkündet worden.Thomas Englberger, Leiter der Internationalen Begegnungsstätte beschließt die Versammlung "im Schatten Martin Luthers", so das Thema des Abends, mit Veranstaltungshinweisen. Anstelle des ausgefallenen Vortrages von Dr. Günther Beckstein beim Speinsharttag kündigt er "zu Ehren Luthers" ein Referat von Pfarrer Hartmut Klausfelder aus Neustadt am Kulm im Oktober an. "Trotzdem kommt auch noch Beckstein", versichert Englberger. Hintergrund