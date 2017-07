Politik Speinshart

13.07.2017

Nach ziemlich genau fünf Jahren, die seit der Gründung der Donau-Moldau-Region am 30. Juni 2012 vergangen sind, gilt es nun, die strukturelle Weiterentwicklung dieses Gegenentwurfs von sieben Regionen in drei Ländern zur Dominanz der Metropolregionen München, Nürnberg, Prag und Wien ins Auge zu fassen. Das war das Fazit von Markus Meinke, dem Leiter der Kontakt- und Koordinierungsstelle für die Europaregion Donau-Moldau in Regensburg bei der Sitzung des Bezirkstages am Mittwoch im nordoberpfälzischen Kloster Speinshart.

"Wir sind gut unterwegs", befand Bezirkstagspräsident Franz Löffler, nach Meinkes ersten Sachstandsbericht nach gut zwei Jahren. Die Donau-Moldau-Region sei ein "wirtschaftsstarker Raum", der die Identität von sechs Millionen Einwohnern in den drei Ländern Deutschland, Tschechien und Österreich zwischen den Metropolregionen München, Nürnberg, Prag und Wien definiere, so Meinke. Hochwertige Jobs, auch in Forschung und Entwicklung sowie die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Hochschulen aber auch Berufsschulzentren strahlten "über die Region hinaus".Gerade die Oberpfalz präsentiere sich als Spitzenreiter bei wirtschaftlicher Entwicklung und niedriger Arbeitslosenquote in Bayern. Meinke verwies auf die Information, die der Landrat des Kreises Neustadt/WN, Andreas Meier, zu Beginn der Sitzung gegeben hatte: dass nämlich in seinem Kreis eine Arbeitslosenquote von nur noch 2,9 Prozent herrsche, quasi Vollbeschäftigung. "Das hätten wir uns vor zehn, 20 Jahren niemals vorstellen können, dass die nördliche Oberpfalz eine solch positive Entwicklung nehmen würde", gestand der Präsident ein. Er nannte auch den Grund: "Wir haben es am Besten verstanden, die Chancen der Grenzöffnung zu nutzen."Nun gelte es, künftig diese Dynamik in der Region zu erhalten, ohne dass man ins Überorganisieren verfalle, sagte Löffler. Deshalb müsse die strukturelle Weiterentwicklung des bisher als Arbeitsgemeinschaft geführten Projektes angegangen werden. "Wir sind gut unterwegs", lobte Löffler Meinke und sein vierköpfiges Team. Vizepräsident Lothar Höher fügte hinzu, dass es in Regionen mit grenzübergreifender Zusammenarbeit weit weniger Euro-Skeptik gebe, weshalb eine Stärkung des Donau-Moldau-Projektes wichtig sei.Im Halbjahresbericht verwies der Vorsitzende des bezirkseigenen Betriebes medbo, Dr. Helmut Hausner, auf eine grundsätzlich gute Entwicklung in den einzelnen Häusern der Medizinischen Einrichtung, warnte jedoch vor "einem kalten Wind", der der medbo wegen des neuen Vergütungssystems ins Gesicht wehe. Das betreffe vor allem die Querfinanzierung weniger effektiver durch gut laufende Teile der Einrichtungen. Löffler sagte, dass eine solche Subventionierung nicht der Sinn der Sache sein könne und dass man defizitäre Bereiche eben so gestalten müsse, dass sie funktionierten.