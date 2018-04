Politik Speinshart

06.04.2018

12

0 06.04.201812

Wenn der Bürgermeister die Eltern der Klassen 1 bis 3 der Grundschule am Rauhen Kulm am 24. April zur Informationsversammlung begrüßen wird, sollen Mama und Papa schon einmal sehen, wie prächtig sich "ihre" Schule entwickelt. Albert Nickl sprach in der Gemeinderatssitzung mit Blick auf die Sanierung und die teilweise Erweiterung der Volksschule von guten Baufortschritten. Er meldete den Abschluss der Rohbauarbeiten und gab Details zur Innensanierung bekannt.

Haus der Dorfkultur: Bauarbeiten im Plan Unmittelbar nach einem Baustellengespräch unterrichtete Bürgermeister Albert Nickl den Gemeinderat über den Stand der Bauarbeiten am "Anwesen 23". Das Projekt liege im Bauzeitenplan, versicherte der Bürgermeister und verwies auf den baldigen Abschluss der Rohbauarbeiten durch die Firma Reim. Als nächste Schritte kündigte Nickl Dämmarbeiten und den Einbau der Trockenbauwände durch die Zimmerei Wiesnet an. In Kürze beginne außerdem die Installierung der Ver- und Entsorgungssysteme, wie zum Beispiel der Einbau der Heizungs- und Wasserleitungen. Für die Verputzarbeiten läuft das Ausschreibungsverfahren, teilte der Bürgermeister nicht zuletzt mit. (do)

Optimistisch blickt der Bürgermeister auf die weiteren Projektabschnitte. "Es gibt zwar noch eine Menge zu tun, aber zum Schuljahresbeginn 2018/2019 ist das 1,5-Millionen-Euro-Projekt abgeschlossen", versprach er. Nickl berichtete dem Gemeinderat über den Stand der Bauarbeiten und gab bekannt: "Auch die künftige Schulleiterin Gabi Bodner ist eingebunden." Am Dienstag, 24. April, möchte er dann den Eltern Bericht erstatten und über die auch schon baulich fest eingeplante Offene Ganztagsschule aufklären.Hand in Hand arbeiten Gemeinde und Handwerk beim derzeit größten Bauprojekt der Kommune, das in der Folge zügig voran geht. Nach 15 Bauvergaben in nichtöffentlicher Sitzung machte der Bürgermeister die Einzelmaßnahmen öffentlich. Nach einem verpflichtenden Ausschreibungsverfahren vergaben die Räte an die jeweils wirtschaftlichsten Bieter folgende Leistungen: Malerarbeiten: Fachbetrieb Höfer in Wiesau (22 266 Euro); Estricharbeiten: Fließestrich, Weiden (11 638 Euro); Trockenbau: Eduard Bäumler aus Floß (35 665 Euro); Innenputz: Trinkerl, Weiden (15 710 Euro).Fliesen: Firma Kappauf aus Waldershof (10 714 Euro); Bodenbelag: Firma Hermes aus Schwarzhofen (23 770 Euro); Blitzschutz: Firma Agri & Häffner aus Weiden (8404 Euro), Sanitär: Firma Nachtmann aus Speichersdorf (26 732 Euro); Sonnenschutz: Firma Schade aus Erbendorf (29 356 Euro); Heizung: Traßl aus Speinshart (17 853 Euro); Innentüren und Zargen: Schreinerei Farmbauer aus Pressath (28 085 Euro); Elektroarbeiten: Elektro-Höller aus Weiden (141 185 Euro).Natursteinarbeiten und Treppenbeläge: Firma Frank aus Mantel (12 614 Euro); Schlosserarbeiten: Wiederer aus Grafenwöhr (11 472 Euro). Die zunächst nicht vorgesehene Sanierung des Kellergeschosses wurde im Nachtrag zu den Baumeisterarbeiten an die Firma Heinz Kutscher aus Altenstadt vergeben. Die Auftragssumme beträgt 39 567 Euro.