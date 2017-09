Politik Speinshart

19.09.2017

Zügig voran kommen die Bauarbeiten am "Anwesen 23" im Klosterhof. "Die Zimmererarbeiten sind weitgehend abgeschlossen", teilte Bürgermeister Albert Nickl in der Sitzung des Gemeinderats mit. Auch die Baumeisterarbeiten im Obergeschoss seien größtenteils beendet.

Der Bürgermeister informierte zudem über die Erweiterung von vier auf sechs Erker im Dachgeschoss des künftigen "Hauses der Kultur und der Vereine". Dadurch könne die künftige Nutzung der Räume im Dachgeschoss verbessert werden, sagte Nickl. Der Bauzeitenplan sehe nun die Fortsetzung der Arbeiten im Erdgeschoss und im Nebengebäude vor.Gute Noten gab es für die Firmen und Handwerker. Ein "Vergelt's Gott" übermittelte der Bürgermeister ferner den ehrenamtlichen Helfern. In neun Arbeitseinsätzen haben Mitglieder des Gemeinderats, einige Speinsharter Bürger und Bauhofmitarbeiter in ihrer Freizeit bisher 350 Stunden in Eigenleistung erbracht. "Ein Triumph des Gemeinsinns", merkte Nickl an.Schon jetzt wirft er ein Auge auf die angrenzende Scheunenreihe in Richtung Friedhof. Für die nächsten Monate kündigte er ein Planungs- und Nutzungskonzept dafür an: "Nach Abschluss der laufenden Baumaßnahme könnte die Sanierung der Scheunen wohl das nächste Projekt im Bereich des Klosterhofes werden."Eine erste Weichenstellung dafür habe es bereits beim Besuch von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner gegeben, teilte der Bürgermeister mit. Dem auch für Dorferneuerungsmittel zuständigen Fachminister sei eine Förderung des kleinen Scheunenviertels schmackhaft gemacht worden, erklärte Nickl.