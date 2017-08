Vermischtes Speinshart

Die letzten "digitalen Kieswege" sind in Speinshart bald Vergangenheit. Nach der Übergabe des Förderbescheides war für die Gemeinde der Weg frei, der Telekom den Zuschlag für das dritte und voraussichtlich letzte Breitbandprojekt der Kommune zu erteilen.

Ein schneller, moderner und zuverlässiger Internetanschluss - er ist für die Bevölkerung genauso wichtig wie Strom, Heizung und Wasser. Das Internet als Tor zur Welt - in Speinshart ist es schon fast perfekt gelungen. Nach den Millioneninvestitionen in den vergangenen Jahren warten nur noch 40 Haushalte auf den Anschluss an die Datenautobahn. Mit dem Zuschlag an den Kommunikationsriesen Telekom ist der Weg frei, die restlichen Anwesen in verschiedenen Gemeindeteilen mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde an die Breitbandversorgung anzuschließen.Für Albert Nickl ein wichtiger Moment. Mit der Versorgung der Weiler und Anwesen in Süßenweiher und der Herrnmühle, dem südlichen Teil des Klosterhofes einschließlich des Klosters und Teilen der Siedlungsbereiche Weinleite, Kellerhaus und Krummacker und jener Haushalte, die nicht mit mindestens 30 Megabit versorgt sind, geht ein großer Wunsch des Bürgermeisters in Erfüllung. Bei der Unterzeichnung des Auftrages sprach er von einem Musterbeispiel einer perfekten Internet-Rundumversorgung mit hohem Standard. Möglich seien bald Geschwindigkeiten von bis zu 200 Megabit pro Sekunde und bis zu 100 Megabit im Upload. "Damit können die Kunden nicht nur ruck-zuck ins Internet gehen, sondern auch das Entertain von Telekom und viele Produkte nutzen", betonte Nickl. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit von Home-Office für Arbeitnehmer und Selbstständige. Wichtig sei allerdings, dass die Haushalte diese schnelle Internetanbindung auch nutzen. Dazu seien Verträge mit den Anbietern nötig.In der neuesten Breitbandtechnologie sah Nickl eine Aufwertung der Baugebiete und der Baugrundstücke. Geplant ist für die letzten 40 Haushalte in 34 Gebäuden eine Netzführung bis ins Haus. Erst dieses "Fiber to the home"-System ermögliche Internet in Höchstgeschwindigkeit, erläuterte Telekom-Vertragspartner Christoph Bernik, Verantwortlicher für den Breitbandausbau in der Region. Damit sei das Potenzial der Glasfaser aber noch längst nicht ausgeschöpft. Rein technisch gebe es kein Geschwindigkeitslimit mehr. Erst die Glasfaser mache Tempo ohne Ende. Bernik verwies allerdings auf die Notwendigkeit, separate Einverständniserklärungen der Grundstückseigentümer zu erhalten. "Nur mit dem Ja der Privatleute verlegen wir die Glasfaserleitung bis ins Haus."Deshalb hätten die Betroffenen von der Telekom bereits Anschreiben erhalten. Nach der Vertragsunterzeichnung rechnet der Bürgermeister mit einer Bauzeit von circa 24 Monaten. Immerhin sei mit Erdarbeiten von vier Kilometern Länge zu rechnen. Die Kabellänge schätzen Gemeinde und Telekom auf circa acht Kilometer.In Teilbereichen ist auch die Mitverlegung von Leerrohren geplant, um bei weiteren Leitungsverlegungen gewappnet zu sein. Laut Vertrag ist für die Feinplanung, für die Ausschreibung und für die Vergabe die Telekom zuständig.