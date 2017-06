Vermischtes Speinshart

05.06.2017

607

0 05.06.2017607

Als die letzten Besucher gerade das Feuerwehrfest in Tremmersdorf verließen, schrillten bei den Speinsharter Kollegen schon wieder die Sirenen. Gegen 4.15 Uhr lautete das Alarmstichwort: "Fahrbahnreinigung nach Verkehrsunfall".

An der Einsatzstelle wurde dann klar, dass es keinen Unfall gegeben hatte: Ein Holztransporter hatte Hydraulikflüssigkeit am Auflieger verloren - und zwar schon oben ab der Einfahrt in Richtung Süßenweiher. Der Fahrer brachte den Zug kurz nach der Kreuzung auf Höhe des Klosters zum Stehen.Die Feuerwehr sperrte die Staatsstraße halbseitig und reinigte die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer lud die Holzstämme ab und hob seinen Auflieger auf die Zugmaschine. Nachdem die Straßenmeisterei Ölwarnschilder aufgestellt hatte, konnte die Feuerwehr nach über einer Stunde die Straße wieder freigeben.