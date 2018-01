Vermischtes Speinshart

17.01.2018

47

0 17.01.201847

Speinshart : Süßenweiher |

Am späten Mittwochnachmittag, 17. Januar, gegen 17.20 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2168 zwischen Speinshart und Neustadt am Kulm ein kurioser Verkehrsunfall.

Eine Frau aus dem Gemeindebereich Speinshart bog an der Abfahrt zum Süßenweiher bei Speinshart ab und wollte nach ersten Einschätzungen der Polizei Eschenbach womöglich ihr Fahrzeug wenden. Im dichten Schneetreiben und auf der rutschigen Fahrbahn kam sie aber zu weit an einen Graben und rutschte mit dem VW rückwärts eine kleine Böschung hinunter.An einem Baum kam sie dann zum Stehen. Anhaltende Verkehrsteilnehmer halfen der Frau aus dem Fahrzeug und die Böschung hinauf. Der alarmierte Rettungsdienst untersuchte die Frau im RTW. Außer einem gehörigen Schrecken kam sie ohne sichtbaren Verletzungen davon. Die Feuerwehr aus Speinshart war mit 16 Mann an der Einsatzstelle und leitete den Verkehr halbseitig an der Gefahrenstelle vorbei. Ein Abschleppunternehmen barg den VW schließlich aus dem Graben, wobei das Fahrzeug einen geringen Schaden aufwies.