Vermischtes Speinshart

24.07.2017

24.07.2017

Südkoreanisch, Chinesisch, Russisch, Französisch, Spanisch und natürlich Englisch und Deutsch: Auf dem künftigen Spielgelände in Speinshart herrscht babylonisches Sprachengewirr. Und doch versteht jeder jeden und alle im internationalen Jugendcamp wissen, was zu tun ist.

Workcamp Das Workcamp-Team im Alter zwischen 18 und 22 Jahren gehört zum Projekt "Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten". Es unterstützt Projektideen finanzschwacher Projektträger. Zudem soll die Völkerverständigung verbessert werden. Auch deshalb dienen die Kontakte der Landjugend und der internationale Abend am Donnerstag der Idee des Miteinanders aller Völker. Als "Kooperationsbeitrag" für den Einsatz leistet die Gemeinde einen Zuschuss von 15 Euro pro Tag und Teilnehmer. Gefördert wird das Projekt vom Freistaat aus der Dorferneuerung. Formell ist deshalb auch die Teilnehmergemeinschaft beteiligt.

"Es gibt viel zu tun", versichert Johann Meyer. Der Gemeindearbeiter koordiniert den Einsatz der zwölf jungen Akteure der Freiwilligen-Organisation "Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten" (IBG). Sie helfen einen Spielplatz für Speinsharts Kinder zu errichten. Nach einer Woche zeigen sich auf dem Gelände die ersten Ergebnisse. Die Baumstämme für die Spielgeräte haben die Helfer im Wald entrindet. Nun werden sie vor Ort mit Holzschutzmitteln gestrichen und verziert. Auch die Sandsteineinfassungen einiger Spielbereiche weisen auf die Talente der Camp-Mitglieder hin. In Stein gemeißelt sind Schriftzeichen und Symbole.Gleich daneben beschäftigen sich Workshop-Teilnehmer mit Keramik-Fliesen. Zusammengefügt sollen sie einmal an der unansehnlichen Betonmauer zum Kindergarten ein Mosaikkunstwerk ergeben. Mit der Grundierung der Betonplatten sind die beiden Mitglieder der taiwanesischen "Fraktion" beschäftigt. Bilder aus wasserbeständigen Farben sollen das Mosaik ergänzen. Auf einem Hügel überragt ein Baumstamm mit eingefrästen Verzierungen das Spielgelände. Für Albert Nickl ein Symbol des Rauhen Kulms. Der Bürgermeister oft vor Ort, um sich bei Camp-Leiterin Jannika Mumme über den Fortgang der Arbeit zu erkundigen.Begeistert zeigen sich die zwölf Gäste von der Atmosphäre. Die Teilnehmer bekochen sich gegenseitig mit Spezialitäten. Jeden Tag ist eine andere Gruppe zuständig, erläuterte Mumme. Chia Hsuan Lin und Tzu Hsuan Yang aus Taiwan erläuterten ihren Speiseplan für ein kalorien- und vitaminreiches Abendessen: Hackfleisch in Sojasoße, gekochte Eier und Reis. Der Appetit sei riesig gewesen, verrieten die Vertreterinnen aus Fernost. Auch vom "very-good"-Freizeitprogramm schwärmten sie. Besonders der Rußweiher kommt gut an und auch der Rauhe Kulm imponierte den jungen Leuten. Fachkundig führte Käthe Pühl, Vorsitzende des Kulmvereins, das Team auf den Vulkan-Berg. Bei der Wanderung auf den Barbaraberg schloss sich die Dorfjugend an. Am Donnerstag wollen sich die Weltenbummler für die Gastfreundschaft der Speinsharter revanchieren. Ab 19.30 Uhr servieren sie am Schulvorplatz internationale Speisen. Anmeldung unter Telefon 09645/920015.