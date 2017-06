Vermischtes Speinshart

11.06.2017

Innerlich noch völlig von der Priesterweihe bewegt, wie er sagte, feierte Pater Johannes Bosco (mit bürgerlichem Namen Florian Ernstberger) am Sonntag in Speinshart Primiz in seiner Klosterpfarrei. Im Beisein der Familie zelebrierte der Neupriester mit den Chorherren der Prämonstratenser-Abtei, Freunden, den weltlichen Vertretern der Gemeinde und den Pfarrangehörigen in der Klosterkirche seine erste Heilige Messe.

Angeführt von Abt Hermann Josef Kugler und Prior Pater Benedikt Schuster gehörten zu den Mitzelebranten alle Mitglieder der Speinsharter Abtei. Als Primiz-Prediger schrieb Pfarrer Sven Grillmeier, Ortspfarrer der Pfarreien-Gemeinschaft Kirchenlaibach/Mockersdorf, dem Neupriester ins Stammbuch, der Botschaft der Apostel folgend zuallererst die Menschen ins Herz zu schließen. Musikalisch gestalteten die Chorgemeinschaft Sankt Georg Pressath, das Bläserensemble "NOpf Brass" und Organist Frater Gregor Schuller den Primiz-Gottesdienst.Der Festmesse war ein Kirchzug auf dem von Pfarrangehörigen verlegten grünen Teppich durch den großen Klosterhof vorausgegangen. Die erste Messe des Primizianten wurde auch in den Innenhof des Klosters übertragen. Dem Primiz-Gottesdienst folgte im Klostergarten ein Pfarrfest. Im Rahmen einer Dankvesper spendete Pater Johannes Bosco einen Einzel-Primiz-Segen. (Ein ausführlicher Bericht folgt) .