Vermischtes Speinshart

18.06.2017

18.06.2017

(do) Zum zehnjährigen Vereinsbestehen eine Meisterschaft zu feiern, das klingt wie bestellt. Nach den großen Erfolgen der Damen- und Herrenmannschaften der SKC Klosterkegler in der Vergangenheit sind die Jugendlichen des Vereins die Hoffnungsträger.

Souverän gewann das Team die U18-Jugendmeisterschaft in der Kreisklasse Weiden. Deshalb lud Bürgermeister Albert Nickl zum Empfang. Im Sitzungssaal des Gemeindezentrums würdigte der Gemeindechef den Nachwuchs als gutes Beispiel Speinsharter Kegeltradition. Albert Nickl verwies auf die Beliebtheit des Kegelsports im Klosterdorf.Aus dem "ganz oben" der Damen und Herren verspreche nun eine neue Kegelgeneration neue Erfolge, bemerkte Nickl. Auf dem Weg in die höheren Regionen des Kegelsports feierte der Bürgermeister mit den A-Jugendlichen und der Vereinsführung einen Etappenerfolg. Als Spielgemeinschaft mit Gut Holz Löschwitz angetreten, sicherten sich Marcel Reifenberger, Jessica Müller, Fabian Birkner, Tobias Wamsat (alle SKC Klosterkegler) und Marius Böhm (GH Löschwitz) die U18-Meisterschaft in der Kreisklasse Weiden. Als Ergänzungsspielerin half Jana Reifenberger von der U14 mit, den Meistertitel nach Speinshart zu holen. Große Anerkennung zollte der SKC-Vorsitzender Hans Schuller auch dem Trainern Anton Weidner und Christian Weiß. Die Mannschaft durfte sich zum in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen. Eine Spende des Bürgermeisters krönte den Jubeltag, der sich bei der Jubiläumsfeier des Vereins fortsetzte.