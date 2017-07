Vermischtes Speinshart

31.07.2017

14

0 31.07.201714

Authentische Wiener Musik aus Zeiten der alten k.-u.-k.-Donaumonarchie, Wiener Klang und Wiener Walzer: Speinshart lag der Donaumetropole zu Füßen. Klassik Open Air hieß das Programm, das das Salonorchester Neustadt/WN in gefühlvoller Vollendung bot.

Für die Liebhaber herzerwärmender Walzer-, Polka- und Marschmusik blieben am Samstagabend bei einem Benefizkonzert des Salonorchesters Neustadt im Kloster Speinshart keine Wünsche offen. Das Programm des mächtigen Ensembles war so richtig nach dem Geschmack der circa 500 Besucher, die den prächtig restaurierten Innenhof der Prämonstratenser-Abtei wieder gut füllten.Besonders mit Werken von Johann Strauß (Sohn), Carl Michael Ziehrer und Franz Lehár versanken die Zuhörer in Walzerseligkeit. Von Maria Hirsch charmant moderiert, entwickelte sich ein abgerundeter Konzertabend nach dem Motto "das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein". Ein Stück weit war diese Glückseligkeit auch in Speinshart zu spüren.Der musikalische Bogen dieser Gefühlswelten spannte sich an diesem Abend von Johann Strauß bis Hermann Dostal, von Paul Lincke bis Vittorio Mascharoni. Aber auch beliebte Melodien von Carl Michael Ziehrer, Franz Lehár und Johann Schrammel sorgten für Musik für Herz und Seele. Mit viel Leidenschaft von Maestro Edwin Langheinrich geleitet, verzückten die über 50 Akteure mit einem 90-minütigen Walzer-, Polka- und Marsch-Feuerwerk.Doch der Beginn des Abends gehörte einem Grandseigneur des Orchesters. Eine Gedenkminute erinnerte an das verdienstvolle Wirken des verstorbenen Dirigenten Heribert Bauer. "Wir haben einen warmherzigen Menschen und einen Freund Speinsharts verloren", formulierte es Thomas Englberger, Leiter der Internationalen Begegnungsstätte.Dann war Beifall Pflicht, der sich rasch zu einem eigenen Kürprogramm entwickelte. Musikalische Ohrwürmer verzückten das Publikum. "Hereinspaziert", "Gold und Silber", "Wein, Weib und Gesang" oder der "Kaiserwalzer" gaben zum Träumen Anlass. Ach hätte es doch für all diese Dreivierteltakte ein Tanzparkett gegeben. Weiterer Glanz zu dem im Abendlicht leuchtenden Gold der Turmkreuze sollte nicht fehlen. Mitten hinein ging es in die Welt der Musik mit verträumten Melodien, flotten Rhythmen und einer spritzigen Revue-Gala. Johann Strauß atmete Melodien aus, das begeisterte Publikum atmete an diesem lauschigen Sommerabend die musikalischen Kostproben wieder ein. Die Magie dieser Musik setzte sich fort. Es inspirierten "Sängerlust" und "Die süßesten Früchte" von Mascharoni. Der "Fliegermarsch" von Hermann Dostal erinnerte an die heimliche Hymne der Luftwaffe und "Berliner Luft" war auch im Innenhof des Klosters zu schnuppern.Nach 90 Minuten Charme, Schmäh und lieblich-beschwingten musikalischen Leckerbissen brauste es noch einmal so richtig durch den Innenhof. Mit dem Marsch "Wien bleibt Wien" von Johann Schrammel gab das Orchester den Zuhörern noch ein Zuckerl für den Nachhauseweg mit. Stehende Ovationen der Besucher begleiteten den Schlussakkord. Der lauschige Sommerabend bot danach noch viel Muse zur freundschaftlichen Begegnung bei Klosterwein, Secco und Klosterbier. Die Musiker verzichteten erneut zugunsten des Klosters auf ihre Gage.Überraschend für viele Konzertbesucher endete das Gastspiel des Salonorchesters mit einem Stabwechsel. Interimsdirigent Edwin Langheinrich übergab die Orchesterleitung an Nico Dick. Edwin Langheinrich bleibt dem Ensemble dennoch als Konzertmeister erhalten.