Vermischtes Speinshart

03.08.2017

1

0 03.08.2017

Der zweiwöchige Arbeitseinsatz bei einem internationalen Workcamp in Speinshart ist beendet. Doch die Folgewirkungen bleiben nicht nur mit Blick auf das Vollbrachte. "Wir sind Freunde geworden", bestätigte Bürgermeister Albert Nickl, und auch die Camp-Leitung sprach von einer noch nie erlebten Gastfreundschaft.

"Geniale Gastfreundschaft"

Ungarischer Käsekuchen

Der Anfang ist gemacht. Mehr konnte sich die Gemeinde Speinshart vom Einsatz der Jugendlichen aus allen Kontinenten nicht erwarten. Meist waren es ungelernte Studenten und Schüler, die beim Internationalen Workcamp für zwei Wochen den Bau des Speinsharter Spielareals unterstützten. "Man sieht schon Einiges" und "es entsteht Wunderbares", bilanzierte Nickl die Ergebnisse.Genauso wichtig war für den Gemeindechef die Herzlichkeit der Kontakte zwischen den Gästen und den Einheimischen. Deshalb gab es vom Bürgermeister Lob an alle Seiten. Den Speinshartern dankte er für die Weltoffenheit: "Die jungen Leute sind vielen Mitbürgern ans Herz gewachsen." Besonders die Landjugend und einige Vereine waren kontaktfreudige Multiplikatoren. Auch Camp-Leiterin Jannika Mumme bestätigte: "Die Gastfreundschaft war genial."Als Dankeschön organisierte das Team für die Speinsharter einen internationalen Abend mit Schmankerln aus den Herkunftsländern. Vorsorglich hatten die "Gourmetköche" ihre Kostproben sorgfältig gekennzeichnet. Nicht jeder Topfgucker wusste beim ersten Blick, was das üppige Büfett so alles bereithielt. Doch nach einer ersten vorsichtigen Kostprobe standen die Speinsharter Schlange.Spargelauflauf eines US-Studenten, Gurkensalat und getrocknete Mangos von Studentinnen aus Taiwan, ungarischer Käsekuchen, russische Süßigkeiten, Serrano-Schinken aus Spanien, Schweinefleisch mit Reisbällchen und gerösteten Kichererbsen auf koreanische Art, französischer Ziegenkäse mit Oliven und ein Risotto mit Pilzen aus der italienischen Küche: Die Leckereien nahmen kein Ende. Nach diesem Gaumenschmaus beendete Bürgermeister Albert Nickl offiziell den Camp-Einsatz mit kleinen Geschenken. Die zwölf jungen Leute freuten sich über Landkreistassen, ein Gruppenbild aus den Tagen ihres Einsatzes und viele Tourismushinweise. Gisela Fanck-Reiter, die für das Spielplatz-Projekt verantwortliche Landschaftsarchitektin, bilanzierte: "Keine Firma hätte so kreativ arbeiten können." Die Planerin bezeichnete den Einsatz deshalb als Geschenk für Speinshart. Der großen Politik empfahl die Architektin, sich einmal im gemeinsamen Bau eines Spielplatzes zu versuchen. Ein solcher Einsatz fördere die Gemeinschaft und signalisiere der Welt: "Wir gehören auf dieser wunderschönen Erde zusammen."