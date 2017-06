Vermischtes Speinshart

2017 - ein olympisches Jahr? Eigentlich nicht, doch im westböhmischen Städtchen Teplá lebten tschechische und oberpfälzische Kinder den olympischen Gedanken.

(bjp) Seit 2013 besteht zwischen den Kindertagesstätten der beiden "Klosterorte" Speinshart und Teplá ein freundschaftlicher Kontakt mit jährlichen wechselseitigen Besuchen. Nachdem im vergangenen Jahr Kinder, Eltern und Erzieherinnen aus Böhmen die bayerische Partnergemeinde erkundet hatten, reiste heuer eine Speinsharter Kinder- und Eltern-Abordnung unter Leitung der Pädagoginnen Alexandra Gittler und Judith Höller per Bus nach Tschechien.Nach einem herzlichen Empfang durch Jana Kasíková und einem Begrüßungsimbiss erwartete die fünf- und sechsjährigen Speinsharter und Tepler ein "olympischer" Parcours mit fünf Spielstationen zum Werfen, Klettern und Balancieren im Park unweit des Kindergartens. Die Aufsicht übernahmen die tschechischen Erzieherinnen.Nach dem Mittagessen verging der Nachmittag mit weiteren Spielen und gemeinsam auf Tschechisch gesungenen Liedern wie "Dobry den" (Guten Tag) und "Brate Kubo" (Bruder Jakob) wie im Flug, und zum Schluss erwartete die Gastgeber noch eine Überraschung: Mit kleinen Schultüten und Windrädern beschenkten die Kinder aus Deutschland ihre tschechischen Freunde.Die freuten sich sehr über die Süßigkeiten, zumal der Brauch von Schul- und Zuckertüten zu Anlässen wie der Einschulung in Tschechien nicht üblich ist, und revanchierten sich mit Sportsäckchen und Softbällen als Erinnerung an die gemeinsam absolvierte "Olympiade"."Es hat einen Riesenspaß gemacht, und vor allem hat sich aufs Neue erwiesen, dass Kinder auch ohne gemeinsame Sprache einander verstehen und im Spiel zueinander finden", lautete das Fazit der Böhmen-Besucher. Auch zwischen den Erwachsenen beider Nationalitäten klappe die Verständigung bestens, was sich vor allem bei der gemeinsamen Beaufsichtigung gezeigt habe. Für 2018 ist der nächste Besuch einer Teplá-Gruppe in Speinshart geplant.