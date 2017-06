Vermischtes Speinshart

14.06.2017

Stricken ist weiterhin nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber der Besuch beim Strickkreis in Süßenweiher hat mir einen Einblick in die Faszination Stricken gegeben.

Speinshart/Süßenweiher. Mein Vorgesetzter hatte die grandiose Idee, mich am Tag der Handarbeit zum Strickkreis zu schicken. Zunächst war ich davon nicht begeistert, doch umstimmen ließ er sich nicht. Stricken? Davon habe ich keine Ahnung und seit der Grundschule hatte ich auch keine Stricknadeln mehr in der Hand. Aber ich ließ mich breitschlagen und landete so in Süßenweiher bei Ingrid Meyer und 21 anderen Damen. Einige von ihnen kommen aus dem Kemnather Land, andere sind aus Weiden angereist. Irgendetwas wird am Stricken in so einem Strickkreis dran sein, wenn die Frauen dafür 30 Kilometer fahren.Männer tun das eher nicht, ich, 27, bin wegen des Alters und Geschlechts eher ein Exot. "Leider hat sich bisher kein Mann zu uns getraut", wird mir berichtet, "dabei gibt es durchaus Männer, die stricken." Es stellt sich im Laufe des Nachmittags heraus, dass das "starke Geschlecht" hier nichts zu befürchten hat. Als Anfänger wird einem alles erklärt, die Damen tauschen selbst Tipps aus. "Man lernt nie aus" und "Alles kann man lernen, wenn man nur will", lauten die Mottos.Gestrickt und gehäkelt wird für den guten Zweck. Von Mützen und Socken über Schals und Handschuhe bis hin zu kleinen Puppen ist alles dabei. "Im letzten Jahr haben wir über 200 Teile an den Bürgerladen Grafenwöhr übergeben", berichtet Organisatorin Ingrid Meyer, während im Hintergrund die Nadeln klackern und sich angeregt unterhalten wird. Der Wirt des Gasthofs "Waldeslust" sorgt zwischendurch für Erfrischungen und auch eine Kaffeepause wird eingelegt. Die selbst gemachten Kuchen schmecken, und es ist ein wenig als wäre ich zu Besuch bei den Großeltern.In der Theorie habe ich das Stricken dann auch ziemlich schnell verstanden. Wirklich selbst zu den Nadeln greife ich dann aber in Ruhe zu Hause und tatsächlich schaffe ich ein paar Reihen. "Stricken ist wie Meditation, es beruhigt mich", erzählt mir eine Teilnehmerin. Die anderen nicken zustimmend. Persönlich kann ich das noch nicht bestätigen, da meine Finger nach rund zehn Minuten verkrampfen. Übung macht den Meister, allerdings bin ich nicht sicher, ob ich auf Dauer dranbleibe.Ingrid Meyer und ihre Damen allerdings haben keine Probleme, stundenlang am Stück zu stricken und zu häkeln. Wenn sie sich dann noch gut unterhalten und das ein oder andere Stück Kuchen essen können, haben sie ihre Freude an diesem Treffen. Einige gehen sogar auf mehrere Termine in verschiedenen Städten. "Seit sieben Jahren gibt es den festen Termin am Tag der Handarbeit", klärt mich Meyer auf. Am Ende geht es um den guten Zweck und daher war es auch für mich kein Beinbruch, ein paar Stunden in netter Gesellschaft in Süßenweiher zu verbringen.