Vermischtes Speinshart

13.07.2017

1

0 13.07.2017

Intensiv bereiten sich die Sodalen der Marianischen Männer-Congregation (MMC) auf das Hauptfest Nord vor. Triduumsgottesdienste führen sie in Speinshart, Oberbibrach und Vorbach zusammen. Dabei dreht sich alles um die Muttergottes. Thema der Predigten sind das MMC-Weihegebet, die Marienverehrung und der Rosenkranz.

Feierlicher Primizsegen

Bitte an Hirtenkinder

Den ersten der drei Gottesdienste zelebrierte der Eschenbacher Ruhestandsgeistliche Pfarrer Helmut Süß in der Klosterkirche Speinshart. Konzelebranten waren Pfarrpräses Pater Adrian Kugler, Bezirkspräses Prior Pater Benedikt Schuster, sowie Provisor Pater Andreas Hamberger.Pfarrer i.R. Helmut Süß ging in seiner Predigt auf das Weihegebet der MMC-Sodalen ein, in dem es in einer Passage heißt: "Heilige Maria, Muttergottes, ich bitte dich, nimm mich als deinen Diener an." Der Ruhestandsgeistliche stellte fest, dass man mit dem Wort "dienen" vorsichtig umgehen müsse, zumal es in der heutigen Zeit oft eine negative Nebenbedeutung habe. "Dienen" heiße nicht automatisch "sich erniedrigen", sondern ganz im Gegenteil: "Ich will den mir anvertrauten Dienst in der Familie, im Beruf oder im Verein richtig tun, das heißt Gott zur Ehre und anderen zum Segen", sagte Süß. In diesem Sinne dankte er den Sodalen besonders für ihr Engagement um die Congregation. Im Anschluss an den Gottesdienst kamen die Männer zu einer geselligen Runde im Klosterhof zusammen.Tags darauf feierte Pater Johannes Bosco Ernstberger in Oberbibrach die zweite Vorbereitungsmesse. Der junge Theologe, der seit einigen Jahren dem Konvent der Prämonstratenserabtei Speinshart angehört, ist erst vor einigen Wochen zum Priester geweiht worden. Deshalb war es für die MMCler eine Ehre, dass Ernstberger ihnen im Anschluss an die Messe den feierlichen Einzelprimizsegen spendete. In seiner Predigt ging der künftige Kaplan von Cham, der seit einigen Jahren Mitglied der Congregation ist, auf die Marienverehrung ein. Als Organist fungierte an dem Abend Frater Korbinian König.Den dritten Triduumsgottesdienst hielt Kaplan Thomas Kopp aus Amberg. Der gebürtige Kulmainer gehört bereits seit seiner Kindheit der MMC an und ist ihr deshalb in besonderer Weise verbunden. So war es ihm eine Ehre, in Vorbach Eucharistiefeier und Predigt zu übernehmen. Getroffen vom Tode Kardinal Joachim Meisners, ging er zunächst auf diesen ein.Angesichts des Jubiläumsjahres der Erscheinungen in Fatima schlug der junge Geistliche dann eine Brücke zur gegenwärtigen politischen Situation in Europa und einer immer rasantere Formen annehmenden "geistigen Verwirrung". In diesem Licht erhalte die Bitte Mariens an die Hirtenkinder, den Rosenkranz täglich zu beten, eine tiefere Sichtweise. Er regte die Gläubigen an, das Anliegen der Gottesmutter ins eigene Leben zu integrieren.Gestärkt durch die Worte der Priester begingen die Sodalen am Sonntag schließlich in Speinshart das feierliche Hauptfest. Bezirksobmann Max Pravida dankte Andreas Sieber für die zuverlässige Arbeit in der dortigen Pfarrgruppe.