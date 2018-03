Vermischtes Speinshart

07.03.2018

393

0 07.03.2018393

Bei einem schwerer Verkehrsunfall haben sich am Mittwochmorgen zwei Menschen auf der Kreisstraße NEW 5 verletzt. Beide Autofahrer wurden ins Klinikum nach Weiden gebracht. Der materielle Schaden liegt laut der Schätzungen der Eschenbacher Polizei bei rund 18 000 Euro. Beide Autos haben nur mehr Schrottwert.

Gegen 7 Uhr war eine Frau aus Pressath mit ihrem Gold von Speinshart in Richtung Münchsreuth unterwegs. Kurz nach der Einfahrt nach Haselhof kam sie auf glatter Fahrbahn ins Rutschen. In einer Senke schleuderte das Auto in die Leitplanke und drehte sich auf die Fahrbahn zurück. Ein entgegenkommender Kleintransporter konnte noch anhalten, der folgende Toyota-Fahrer aus Speinshart nicht mehr, sein Auto prallte in den Golf. Beide Autos blieben mittig auf der Straße liegen. Die Feuerwehren aus Speinshart, Oberbibrach und Eschenbach wurden an die Einsatzstelle gerufen. Die NEW5 war für mehr als zweit zwei Stunden komplett für den Verkehr gesperrt.