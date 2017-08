"Blechmuse" ein Aushängeschild

Freizeit Stadlern

17.08.2017

17.08.2017

"Wir sind stolz auf unsere Blechmuse", betonte Bürgermeister Gerald Reiter beim Festakt anlässlich des 40-jährigen Bestehens. Auch Pfarrer Michael Reitinger lobte das Engagement der Musiker im höchsten Maße. Die befreundete Kolping-Kapelle Lorch am Rhein umrahmte den Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche "Mariä-Himmelfahrt" mit der Haydn-Messe.

Lange Freundschaft

Taktstock getauscht

Ehrungen Für ihre langjährige Mitgliedschaft zur Blaskapelle Stadlern wurden geehrt: Für 40 Jahre Mitgliedschaft Kapellmeister Franz Riedl, Birgit Riedl, Michael Knott, Richard Meisinger, Günther Wiezorreck, Bernhard Wiezorreck, Reinhard Wurm. Für 35 Jahre Franz Liebl, für 30 Jahre Josef Meisinger und für 25 Jahre Ines Eckl. (bgl)

"Eine Blaskapelle ist nicht irgendeine Interessengruppe, oder irgend ein Verein, wo man ein Hobby pflegt. Eine Blaskapelle ist ein Verein, der gesellschaftlich, kulturell und kirchlich das Leben im Dorf prägt und trägt und glücklich sind ein Dorf und dessen Bürger, welche eine eigene Blaskapelle in ihrer Reichweite haben".Überschwängliches Lob verteilte der Geistliche in seiner Festpredigt über diejenigen, welche nunmehr schon seit 40 Jahren den Neuaufbau des Klangkörpers forcieren. In seinem Streifzug durch diese Zeitspanne ließ er den schweren Schicksalsschlag von 1982, den jähen Tod des Kapellmeisters, nicht unerwähnt. Damit verbunden war ein Wechsel an der Spitze: Der erst 17-jährige Sohn des Kapellmeisters übernahm die Leitung. Der Prediger würdigte in diesem Zusammenhang auch das vielseitige Repertoires der Stadlerner Blaskapelle.Sie spielen auf zur Unterhaltung, zum Tanz und zum Vergnügen, sowie bei fast allen Festivitäten im Dorf. Aber auch die Kirche wird bereichert von der Aktivität der Blaskapelle, so zum Beispiel bei Gottesdiensten, zu kirchlichen Hochfesten. Sie begleitet mit froher Stimmung bei Hochzeiten, aber auch zur Trauer. "Macht weiter so" animierte er die feiernden Musiker und wünschte ihnen Gottes Segen für alle Zukunft.Den anschließenden Frühschoppen im Festzelt beim Feuerwehrhaus gestaltete ebenfalls die Kolping-Kapelle, wobei immer wieder mit Anekdoten und lustigen Begebenheiten an den Verlauf der jahrelangen Freundschaft erinnert wurde. Bürgermeister Gerald Reiter würdigte in seinem Grußwort den Einsatz der Musiker, der zum Teil bis zum Gründerjahr ununterbrochen zurück reicht. Er erinnerte, als Franz Riedl kurzfristig die Leitung übernahm. Er habe diese schwierige Zeit bravourös gemeistert, was auch einen großen Zusammenhalt der ganzen Mannschaft beweist.Die Kapelle sei im Verbund mit allen anderen Ortsvereinen ein wichtiges Aushängeschild für die Gemeinde. Ihr Kontakt zur Kolping-Kapelle Lorch verbinde eine lange Freundschaft. "Schön wenn Freundschaften entstehen und bestehen bleiben", so das Gemeindeoberhaupt. Der feiernden Blaskapelle wünschte er auch weiterhin viel Freude an der Musik und den langjährigen Mitgliedern gratulierte er zu ihrer Auszeichnung.Am frühen Nachmittag wurde zum Musikantentreffen der Taktstock getauscht, wonach sich die Gäste bei stehendem Applaus verabschiedeten und die Grenzland-Blaskapelle Dietersdorf zunächst den Ton angab. Dabei überraschte der Nachwuchsmusiker Samuel Neudecker mit seinem Soloauftritt. Für Abwechslung sorgten auch noch die Schönseer Stammtischmusikanten und bis zum Ausklang die Blaskapelle Weiding, wobei die Lachmuskeln der Besucher fast arg strapaziert wurden und gute Stimmung bis zum Heimgehen herrschte.