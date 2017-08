Blechmuse feiert kleines Jubiläum

Freizeit Stadlern

09.08.2017

Eine Trommel aus dem Jahr 1839 bringt den Nachweis, dass bereits vor 178 Jahren in Stadlern eine Musikkapelle existierte. An diesem Wochenende feiert die Blaskapelle aus gegebenen Anlass ein besonderes Jubiläum.

Neuaufbau 1977

Taktstock in der Familie

"Bayerisch-Böhmisch"

Vor allem Erzählungen von Generation zu Generation geben Rückblick in die lange Geschichte des Klangkörpers. So sprechen heute Kinder und Enkel über die "Stadlerner Blechmuse" von dem, was ihnen wiederum Eltern und Großeltern erzählten und Chronisten ab und zu niederschrieben. Die ersten Musikanten kamen im Gründerjahr aus der Familie Kreuzer, 30 Jahre später gehörten im wesentlichen Angehörige der Familie Roiger zum Stamm der Musiker. 1900 stellten die "Lukas'n" die Blaskapelle.Das wirtschaftliche Umfeld und die Wirren beider Weltkriege drängten die Aktivitäten der Musikanten in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts immer mehr in den Hintergrund. Ein Aufleben des Klangkörpers gab es 1951, als unter Andreas Riedl jun. ein Neubeginn gelang. Wiederum waren es aber einige Jahre später die schlechten Arbeitsbedingungen im Grenzort, als die Musikanten wöchentlich auswärts zu ihren Arbeitsstellen pendelten und folglich die Musikinstrumente immer mehr verstummten.Für Andreas Riedl allerdings kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Der "Gloser-Anderl" startete 1977 mit einer jungen Truppe einen Neuaufbau. 35 Burschen und Mädchen zählte er anfangs zu seinen Musikschülern.Die Blaskapelle wurde bei und mit ihren Auftritten zum Stolz der gesamten Gemeinde. Für die jungen Musikanten und somit auch für den gesamten Klangkörper war es hart, als im Jahr 1982 ihr Kapellmeister durch seinen plötzlichen Tod aus ihrer Mitte gerissen wurde. Wie soll es weitergehen, fragten sich nicht nur die Aktiven sondern alle, die immer Freude und Interesse an der Blaskapelle zeigten.In dieser schwierigen Situation sprang Franz Riedl in die Bresche und hielt den Taktstock in der Familie. Der "Gloser-Franze", damals 17 Jahre alt, übernahm die Verantwortung und steht heute noch am Dirigentenpult.Franz Riedl, mit ihm seine Schwester Birgit, Michael Knott, Richard Meisinger, Günther Wiezorreck jun. und Reinhard Wurm zählen nun seit 40 Jahren ununterbrochen zum Stamm der Musikanten. So ist es für die gesamte Blaskapelle selbstverständlich, dass dieses Sextett ihr 40-jähriges Jubiläum an den Instrumenten gebührend feiert. "Blasmusik aus Tradition" nennt die Blaskapelle das Musikfest, das an diesem Wochenende in der Gemeinde auf dem Programm steht.Bayerisch-Böhmische Melodien wurden in den vergangenen vier Jahrzehnten das Aushängeschild der Stadlerner Musikanten. Mit einem Konzert eröffnet die Blaskapelle am Samstag, 12. August, 18.30 Uhr, zusammen mit ihrer Patenkapelle, der "Kolpingkapelle Lorch am Rhein" das Festprogramm. Die Stadlerner stehen anschließend, ab 19.30 Uhr, bei einem Bayerisch-Böhmischen Abend im und um das Feuerwehrhaus auf der Bühne.Am Sonntag, 13. August, 8.30 Uhr, ist bei der alten Schule Aufstellung zum Kirchenzug, der Festgottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Wallfahrtskirche. Anschließend musikalischer Frühschoppen mit der Kolpingkapelle aus Lorch. Beim Musikantentreffen um 14 Uhr sind unter anderem die Musikanten der Grenzlandblaskapelle Dietersdorf, der Blaskapelle Weiding und die Schönseer Stammtischmusikanten dabei.