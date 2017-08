Blick bis zum Watzmann

Freizeit Stadlern

14.08.2017

10

0 14.08.201710

"Der Böhmerwaldaussichtsturm ist ein sehr gut besuchtes Ausflugsziel. Als höchster Punkt im Landkreis vermittelt er die Schönheit der Landschaft." Mit dieser positiven Bilanz eröffnete Vorsitzender Gerald Reiter die Jahreshauptversammlung des Vereins Böhmerwaldaussichtssturm im "Gasthof zur Post" in Weiding.

Viele Unterstützer

Weitere Kameras?

Stadlern/Weiding. Nachdem er neben den Mitgliedern besonders stellvertretenden Bürgermeister Tobias Eckl und Altbürgermeister Günther Holler begrüßt hatte, folgte eine Gedenkminute an die verstorbenen Mitglieder. Hier wurde besonders an das Gründungsmitglied Karl Spörl sowie an den Schauspieler Lukas Amann erinnert. In seinem Bericht hob er die positiven Aussagen von Wanderern und Urlaubsgästen hervor, die in dem Turmbuch von Jung und Alt aus nah und fern nachzulesen sind. Sie genießen die Stille und erfreuen sich an der grandiosen Aussicht, die bei guter Sicht den Blick zum Watzmann ermöglicht. Für den sehr ordentlichen Zustand des Turms dankte er Hans Seitz, der mit den Gemeindearbeitern für die Pflege des Turms verantwortlich ist. "Nach fast 25 Jahren ist der Turm in einem Top-Zustand", freute sich der Vorsitzende. Kleinere Reparaturen wurden von Firmen vor Ort vorgenommen.Zu den Unterstützern, die anfallende Arbeiten am Turm erledigen, zählt auch die Bergwacht, Ansprechpartner ist Konrad Paa. Beschädigungen durch Vandalismus hielten sich in Grenzen, so Reiter. "Es macht einen als Vorsitzenden schon stolz, wenn man angesprochen wird, wie schön die Wanderwege sind und wie gepflegt der Turm ist", dankte er allen Helfern, besonders Turmwart Hans Seitz. Als Neuerung am Turm ging er auf die Web-Cam ein, die seit knapp einem Jahr das Highlight darstellt und die auch aus der Ferne Auskunft über das Wetter gibt. Es sei für Igor Singer keine leichte Sache gewesen, die Web-Cam ohne Strom und Internetanschluss zu installieren.Neue Hinweisschilder sind angefertigt worden, die aus verschiedenen Richtungen den Weg zum Turm aufzeigen. Dank gilt der Schreinerei Kreuzer, Dietersdorf, für das kostenlose Anfertigen der Schilder und der Firma MMM Stadlern für die Edelstahl-Verzierung. Eine aktuelle Wanderkarte ist auf der Kanzel angebracht worden, die zusätzliche Informationen für die Besucher enthält. Schatzmeister Hermann Markgraf trug die Einnahmen und Ausgaben des 81 Mitglieder zählenden Vereins vor und konnte eine gut gefüllte Kasse vorweisen. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Ute Lang aus Ludwigsburg und Manfred Höfl geehrt.Auf Anfrage wies der Vorsitzende darauf hin, dass der Sprechapparat auf dem Turm auf neuere Form gebracht werden soll und in tschechischer, deutscher und englischer Sprache Auskunft geben soll. In seiner Vorausschau stellte Reiter ein Fest zum 35-jährigen Bestehen des Turms 2018 zur Diskussion. Die Feier mit Gottesdienst, Frühschoppen, Mittagessen und Kaffee und Kuchen könnte durch Wanderungen und gespielte Szenen bei Bügellohe ergänzt werden. Ausführliche Informationen zur Web-Cam, die von ihm gepflegt wird, machte Igor Singer. Etwa 20 Zugriffe gebe es pro Tag.Wenn man weitere Kameras in jede Richtung anbringen würde, könnte man eine Rundumsicht erreichen, meinte er. Auch W-Lan wäre wünschenswert und technisch realisierbar, wobei die Gesamtkosten etwa bei 2 000 Euro liegen würden. Die Adresse Web-Cam Böhmerwaldturm lautet: http:217.5.208.3/cam7.html