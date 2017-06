Freizeit Stadlern

Zu Beginn des Ferienprogramms der Stadt Oberviechtach stand gleich ein Highlight auf dem Programm. Natur- und Landschaftsführer Siegi Filipp aus Schönsee war mit der Kamera unterwegs, um Kinder und Jugendliche für die Schönheiten von Landschaft und Natur zu begeistern.

Viele Orchideen

Mit Fotomodell

Stadlern/Schönsee. Leider konnten Sigrid Breitschafter von der Tourist-Information und der Referent mit der siebenjährigen Samantha nur ein einziges Kind begrüßen. Man hat aber schnell gesehen, dass das Ziel auch recht gut mit Erwachsenen erreicht werden kann. Zunächst ging es beim Thema Landschaftsfotografie darum, den Hochfels (eines von Bayerns 100 schönsten Geotopen) gekonnt in Szene zu setzen. Vor allem das Spiel mit Schärfe und Unschärfe wurde geübt und die Programmautomatik erstmal ausgeschaltet.Natürlich spielt bei Siegi Filipp nicht nur die Fotografie, sondern vor allem auch unsere wertvolle Natur eine große Rolle. Neben einer kurzen Einführung in die Geologie kam dehalb auch die besondere Pflanzenwelt am Hochfels zur Sprache, wo momentan das Katzenpfötchen, der Arnika und der Fingerhut blühen.Eine besondere Freude wurde der Gruppe von Helene und Heribert Kopp gemacht, die anboten, ihren in seiner Art einmaligen Garten anzuschauen. Dort hat sich die ursprüngliche Pflanzenwelt des Geländes durch ihr zutun noch erhalten - dort wächst noch der Seidelbast und Arnika blüht in Hülle und Fülle. Letztes Jahr wurden in dem Privatgarten rund 1000 Arnikablüten gezählt.Als dann Heribert Kopp den diesjährigen Hochglanzkalender von Siegi Filipp präsentierte, wo der Juni mit einem Arnikabild aus seinem Garten dargestellt wird, machte sich bei den Teilnehmern großes Erstaunen breit. Er sagte, dass er das Bild in seiner Wohnung so aufgehängt hat, dass jeden Tag der erste Sonnenstrahl auf dieses Foto trifft und somit jeder Tag mit einer kleinen Freude beginnt.In Schönsee wartete dann wiederum ein Privatgarten auf die Teilnehmer. Dort hat sich das Team von STE (Sozaltherpeutische Einrichtung), besonders Siegis's Bruder Thomas dankenswerter Weise um die Vorbereitung des Geländes und um den Grillabend gekümmert. Der Garten des ehemaligen Hotels Drechselberg besteht aus einer ursprünglichen Waldwiese, die noch nie einen Dünger gesehen hat und die erst Ende Juli/Anfang August gemäht wird.Dort haben sich mehrere Orchideenarten derart vermehrt, so dass hiervon einem einmaligen Fleck Erde in der Oberpfälzer Landschaft gesprochen werden kann. Die Hobbyfotografen fanden dort jedenfalls genügend Fotomotive und für die, denen die Blumen nicht reichten, stand ja auch noch Fotomodell Celina im Angebot. Mit den Hobbyfotografen Christian Steger aus Nabburg (Bildbesprechung) und Michael Merl aus Maxhütte (exzellenter Pflanzenfotograf) standen zwei Könner ihres Faches dem Referenten helfend zur Seite, so dass die Teilnehmer sehen konnten, was mit moderner Fotografie heutzutage alles machbar ist. Bilder zu dieser Veranstaltung können wieder auf der Facebook-Seite von Siegi Filipp eingesehen werden.