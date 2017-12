Freizeit Stadlern

08.12.2017

Warten lohnt sich, meint Pfarrer Wolfgang Dietz. Gerade den Advent findet er passend für die Übung in Geduld. Die ältere Generation in der Gemeinde hat Glück: Für sie verkürzen Musik und besinnliche Worte am ersten Adventssonntag den Aufenthalt im "Wartesaal".

Die Blaskapelle unter Leitung von Franz Riedl eröffnete das abwechslungsreiche Programm. Für die Gemeinde und Vereine, so Bürgermeister und Moderator Gerald Reiter in seiner Begrüßung, sei es wieder selbstverständlich, zu dieser Veranstaltung in der Adventszeit einzuladen. Sein Dank galt Ehrenbürger Michael Koller für die Nutzung der Räume. Ebenso danke Reiter allen Mitwirkenden, die dafür sorgen, dass die Senioren in so großer Runde einen gemütlichen Nachmittag verbringen können.Mit Liedern vom Licht in der Adventszeit und dem Stern über Bethlehem ließen die jungen Sänger vom Kinderchor der Pfarrei mit Unterstützung von Gemeindeassistent Christian Glaser und unter Leitung von Ursula Göllner ihre Stimmen erschallen. Worte zum Nachdenken darüber, dass die Zeit vor Weihnachten ihren eigenen Charakter habe, hörten die Anwesenden von Pfarrer Wolfgang Dietz. Oft habe es den Anschein, dass die Gesellschaft das Warten aus dem Alltag verbannt hat.Dennoch sei das Warten in den Wochen vor Weihnachten spannend, und es lohne sich, im "Wartesaal Advent" bis zum Heiligen Abend auszuhalten, so der Pfarrer. Von Samuel Neudecker mit seinem Akkordeon hörten die Besucher Lieder zum Advent und Helene Kopp las eine Geschichte. Kein Seniorennachmittag ohne Richard Knott und Rudolf Fleischmann: Die Charlottenthaler Hausmusik ist mit Knopfharmonika und Gitarre fester Bestandteil im Programm. Die Musik der beiden Musikanten passte da zur Stimmung in der staaden Zeit.Den Schlussakkord setzten die Blasmusikanten, die den vom OWV organisierten Seniorennachmittag mit ihrer Musik ausklingen ließ. Emsig war in diesen Stunden die Dorfjugend im Saal unterwegs, die Kaffee und Kuchen servierten.