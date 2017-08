Heimatverein erinnert an Anna-Kirche

Kultur Stadlern

Der Namenstag der heiligen Anna wurde in der Ortschaft Waier (jetzt Rybnik), wenige Kilometer nach der Grenze in Tschechien, besonders gefeiert. Seit 1978 erinnert die Kapelle in Schwarzach an die Mutter Mariens. Im kommenden Jahr gibt es dann ein besonderes Fest.

Kirche abgerissen

Den Glauben vorleben

-Schwarzach. Die Mitglieder des "Heimatverein St. Anna Waier-Schwarzach", Vereinsabordnungen aus Stadlern, Bürgermeister Gerald Reiter und Ehrengäste marschierten, angeführt von den Musikanten der Weidinger "Blechlawine" im Kirchenzug zur St.-Anna-Kapelle.BGR Michael Reitinger zelebrierte vor der kleinen Kirche den Festgottesdienst, den die Gläubigen am Sonntag nach dem Namensfest der heiligen Mutter Anna mitfeierten. In seiner Begrüßung hob der Geistliche die Verbundenheit von Schwarzach zur ehemaligen Anna-Kirche in Rybnik (Waier), unweit der Grenze im benachbarten Tschechien, hervor. In Schwarzach habe man mit der Gründung des Heimatvereins im Jahr 1977 die Verbindung "nach drüben" und die Vergangenen nicht vergessen. Bereits ein Jahr später, 1978, erfolgte die Fertigstellung und die Einweihung der Kapelle.Der Priester erinnerte an den Abriss der Kirche in Waier während eines gottlosen Regimes. Dennoch sei auch jetzt von einem religiösen Frühling jenseits des Eisernen Vorhangs oft noch wenig zu spüren. Hoffnung gebe aber die Verehrung der in den vergangenen Monaten in St. Petersburg und Moskau ausgestellten Reliquien des heiligen Nikolaus.Gut 2,5 Millionen Gläubige hätten dafür unter stundenlangem Warten vor den Kathedralen ausgeharrt. Diese wollten die in einem Schrein aufbewahrten Reliquien des einem von den Christen am meisten verehrten Heiligen, der auch Patron einiger Kirchen bei uns ist, besichtigen. Dabei würden sie sich auch in ihrem Glauben stärken, dessen Vorleben in der Familie und im Religionsunterricht in der heutigen Zeit unabdingbar sei. Besonders zum Anna-Fest bat der Geistliche einen Blick auf die heiligen Joachim und Anna, die Eltern der Gottesmutter, zu richten. Sie seien immer Vorbild für den Glauben. Musikalisch begleiteten die Weidinger Musiker den Gottesdienst. Zum Abschluss dankte BGR Reitinger allen Anwesenden für ihre Mitfeier. Heimatvereins-Vorsitzender Michael Ulschmid lud zu einem unterhaltsamen Beisammensein nach Charlottenthal ein. Im kommenden Jahr werde die Einweihung der Kapelle vor 40 Jahren gebührend gefeiert.