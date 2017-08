Wallfahrt prägt Stadlerner Frauentag

Kultur Stadlern

07.08.2017

rüstet sich zum traditionellen Frauentag am 15. August. Die Marienverehrung hat im Grenzort seit Jahrhunderten eine besondere Bedeutung.

Seit 15. Jahrhundert

Wechselvolle Geschichte

Für die kirchliche wie politische Gemeinde ist jährlich am 15. August der Festtag des Jahres. Das Geschehen prägt dabei der Große Frauentag der Wallfahrt zu "Unserer lieben Frau", bei der auch in diesem Jahr bestimmt wieder viele Pilger die heiligen Messen in der Wallfahrtskirche und den Festgottesdienst am Kalvarienberg mitfeiern."Die Anfänge der Wallfahrt in Stadlern liegen im Dunkeln" ist in der Broschüre über die Geschichte der Kirche zu lesen. Die Autoren des Buches "Stadlern - im Oberpfälzer Wald", das im Jahr 2000 erschienen ist, erwähnen im Kapitel "Kirche und Wallfahrt", dass bald nach dem Sieg der Hussiten über das kaiserliche Heer 1431 bei Taus auch Stadlern und seine Kirche zerstört wurden. In dieser gefahrvollen Zeit könnte die Wallfahrt aufgrund eines Gelöbnisses ihren Anfang genommen haben.200 Jahre später, 1626, ist Stadlern auf einer Karte als "Städla zur Wallfahrt" eingetragen. Wesentliche Bedeutung misst der Chronist auch dem geschichtlichen Vermerk bei, in dem der Pfleger von Murach aus dem Jahr 1629 von einer "sehr großen Wallfahrt zu unserer lieben Frau" schreibt. Dazu wird weiter berichtet, dass während der Wiederherstellung der Kirche dort das Gnadenbild nicht verehrt werden konnte.Die Marienverehrung dürfte in dem Ort am Fuße des Reichensteins während der Reformationszeit, in der Stadlern auch den Status einer Pfarrei verlor, zurückgegangen sein. Die Wallfahrt ging aber nicht unter, sondern überstand die Zeiten der Glaubensspaltung. Die Gegenreformation brachte sogar wieder eine Belebung der Religion und der Bittgänge nach Stadlern mit sich. Besonders sei für diese Zeit erwähnt, dass die Kirche zwischen den Jahren 1700 und 1760 eine wertvolle barocke Ausgestaltung erhielt.Genauso wie die politisch wechselvolle Geschichte während der folgenden Jahrhunderte war, brachte diese Zeit auch ein Auf und Ab im Wallfahrtswesen mit. Die Verehrung der Gottesmutter in der Stadlerner Wallfahrtskirche - besonders am Feiertag Maria Himmelfahrt - hat nicht an Bedeutung verloren. Zu Fuß pilgern die Gläubigen von Schönsee über die Magdalenakapelle oder kommen von Schönau und Weiding in den Wallfahrtsort. Wie erstmals seit Jahrzehnten im vergangenen Jahr wieder, sind auch heuer Reiter und Pferdegespanne von Schönsee aus unterwegs und feiern am Kalvarienberg den Festgottesdienst mit.Ein fester Bestandteil ist nach der Messfeier Erinnerung der Heimatvertriebenen am Sudetenkreuz mit Ansprachen und Kranzniederlegung. Zum Großen Frauentag gehört auch der Jahrmarkt, bei dem in der Hauptstraße an über 100 Verkaufsständen Markthändler ihre Waren anbieten.Für die Angehörigen der Pfarrei bringt dieser Tag auch Arbeit mit sich. Die Helfer für den Aufbau des Baldachins treffen sich am Montag, 14. August, 13 Uhr, am Kalvarienberg, der Abbau erfolgt am Mittwoch, ab 9 Uhr. Zum Binden von Kräuterbüscheln ist Zusammenkunft am Montag, 14. August, 18.30 Uhr, im Pfarrhof. Kräuter sollten mitgebracht werden. Bei dieser Gelegenheit, ebenso am 15. August ab 6 Uhr, können Kuchen abgegeben werden.