Politik Stadlern

06.12.2017

Für Investitionen braucht die Gemeinde nächstes Jahr Fremdkapital. Die Kommunalaufsicht stimmt einer Kreditaufnahme dann zu, wenn die Kommune ihre Einnahmemöglichkeiten ausschöpft. Ganz können sich der Bürgermeister und die Gemeinderäte dieser Auflage (noch) nicht anschließen.

Gegen eine Erhöhung

Neuer Traktor

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern, derzeit bei 320 Prozent, stehen dabei im Fokus. Eine Anhebung auf den Landkreisdurchschnitt von 332 Prozent, oder eine Angleichung an den Mittelwert bayerischer Kommunen mit einer Einwohnerzahl unter 1000 löste aber weder bei Bürgermeister Gerald Reiter noch bei den Gemeinderäten Begeisterung aus.Nach der vorliegenden Berechnung der Verwaltung würde eine Erhöhung der Realsteuern auf 330 Prozent für den Gemeindehaushalt eine Mehreinnahme von 7700 Euro erbringen, ein Ansatz von 340 Prozent sogar 15 000 Euro. Die am Ratstisch Versammelten waren sich aber darüber einig, aktuell nicht an dieser Gebührenschraube zu drehen. Die geographische Lage der Gemeinde mit Standortnachteilen gegenüber zentral liegender Kommunen zählte dabei deutlich zu dem Argument, diese Steuern nicht zu erhöhen."Die Friedhofsatzung ist in die Jahre gekommen", so Bürgermeister Reiter, der eine Anpassung der Richtlinien spätestens im Frühjahr diskutiert haben will. Die Gebühren belaufen sich derzeit auf 135 Euro/Einzelgrab und 270 Euro/Doppelgrab bei einer Laufzeit von 15 Jahren. Die Einnahmen für den Friedhof sollten die der Gemeinde für den Gottesacker entstehenden Kosten decken, ergänzte dazu Waldemar Hansl von der Verwaltung. Der Bürgermeister werde den Ratsmitgliedern einen Satzungsentwurf zukommen lassen. Bei der Hundesteuer, die ebenfalls auf dem Prüfstand war, wurde Reiters Vorschlag angenommen. Künftig zahlen Hundehalter für ihren Vierbeiner 30 Euro, im Außenbezirk beträgt die ermäßigte Gebühr 15 Euro. Für Kampfhunde sind dann 90 Euro fällig. Die Zustimmung aller gab es auch für die Neuanschaffung einer Tauchpumpe (1350 Euro) sowie Hand-, Helmlampen und Leinenbeutel (2000 Euro) für die Feuerwehr.Vom Bürgermeister wurden die Gemeinderäte darüber informiert, dass das Wasserhaus jetzt, unter anderem mit dem Einbau von UV-Filtern, auf dem neuesten Stand ist. Unverständlich für alle sei die Situation mit dem Salzsilo, dass bereits aufgestellt sein sollte. Nach Kenntnis des Bürgermeisters sei aber die fehlende Transportgenehmigung durch das Bundesland Hessen Grund dafür, dass dieser Speicher noch nicht ausgeliefert ist. Mit der Ankündigung einer Vertragsstrafe will die Gemeinde nun Druck auf den Hersteller für die baldige Auslieferung machen.Eine erfreuliche Mitteilung hatte Reiter noch zum Ende der Sitzung mit dem Hinweis, dass der neue Traktor von den Angehörigen des Bauhofs in diesen Tagen übernommen werden konnte.