Politik Stadlern

27.03.2018

27.03.2018

Das Thema "Abwasser" beschäftigt die Gemeinderäte wohl noch länger. Bei der Gemeinderatssitzung erläutern die Mitarbeiter vom Ingenieurbüro Weiß Einzelheiten zum Kanalsystem. Sie stellen eine Prioritätenliste für die "Kanalsanierung Stadlern" vor. Grundlage dazu lieferte das Ergebnis der mit einer Kamera befahrenen Rohrleitungen.

Zunächst erklärten Diplomingenieur Fabian Biersack und Prokurist Winfried Legl Begriffe für einzelne Maßnahmen im Fall von Ausbesserungen. Eine Erneuerung würde eine offene Sanierung der Kanalhaltung erfordern, eine Renovierung sei durch eine geschlossene Sanierung, z. B. mittels Schlauchliner, möglich. Mit einer punktuellen Sanierung könnten Reparaturen an einzelnen Schadstellen im Kanalsystem ausgeführt werden.Basis für notwendige Entscheidungen sei die Feststellung der Schadensklassen (SK). SK 1 verweist auf geringfügige Schäden ohne unmittelbar festzulegenden Handlungsbedarf. Über die SK 2 (langfristiger Handlungsbedarf) verkürze die festgestellte SK-Ziffer (bis Schadensklasse 5) die Zeit zum Eingreifen. Eine SK 5 mache die umgehende Problemlösung erforderlich. Nach der Befahrung der Gesamtlänge des Kanalnetzes von 7 200 Metern in Stadlern würden aktuell 4 000 Meter in die SK 1/2, 2 280 Meter in die SK 3/4 und 914 Meter in die SK 5 unterteilt. Dringendster Handlungsbedarf sei nach dieser Auswertung in der Böhmerwaldstraße gegeben.Die Zuordnung aller Schadensklassen mit einer Prognose für die gesamten Baukosten von rund 1,3 Millionen Euro (37 000 SK 1/2, 635 700 Euro SK 3/4, 614 800 SK 5) diene aber lediglich der Aufstellung eines Wirtschaftsplans mit einer Zehn-Jahresplanung von jährlich 140 000 Euro. Aufgrund von Investitionen in der Vergangenheit würde sich bei Erreichen der Förderstufe I der "Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben" eine Förderung von 616 410 Euro ergeben, was im Ergebnis für die Gemeinde einen Aufwand von ca. 671 000 Euro bedeuten würde.Die Fachleute führten bei der Zahlenpräsentation gegenüber Bürgermeister Gerald Reiter und den Gemeinderäten weiter aus, dass bei einer geplanten Bauausführung eine tiefere Betrachtung der betreffenden Kanalabschnitte erforderlich sei. Festzustellen sei vor allem, wie weit Fremdwasser, Regenwasser, unterspülte Kanalrohre oder auch defekte Hausanschlüsse das System beeinträchtigen.Diese Meinung teilten auch die Gemeinderäte, die vor Beschlüssen in dieser Angelegenheit konkrete Ursachenforschung einfordern. "Wir wissen nun Bescheid", so der Bürgermeister. Wegen Maßnahmen für die Sanierung werden Überlegungen über die realisierbaren Zeiträume angestellt.Kein Diskussionsbedarf ergab sich über die Abschlusszahlen für das Haushaltsjahr 2017. Der Verwaltungshaushalt, so Geschäftsleiter Matthias Jeitner, schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 843 784 Euro. Dem Vermögenshaushalt konnten 67 820 Euro zugeführt werden. Mit Einnahmen/Ausgaben von 218 732 Euro schließt der Vermögenshaushalt. Der Fehlbetrag von 13 688 Euro wird mit der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt. Ferner informierte Jeitner den Gemeinderat über die Ursachen von überplanmäßigen Ausgaben und außerplanmäßigen Ausgaben im vergangenen Jahr.Seitens des Gemeinderates gab es zu dem Zahlenwerk Zustimmung. Mit einem Rücklagenbestand von 543 783 Euro zum Ende des Jahres 2017 ist die Gemeinde, wie seit Ende Dezember 2010, weiterhin schuldenfrei. Nächste Sitzung des Gemeinderates ist bereits am Gründonnerstag, aber erst um 20 Uhr.