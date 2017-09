Vermischtes Stadlern

25.09.2017

Nicht nur die Gestaltung des Vereinsplatzes an der Kirche oder ein Bastelnachmittag für Kinder standen im Programm des Gartenbauvereins. Auch auf dem gesellschaftlichen Sektor waren die Gartler in den vergangenen zwölf Monaten wieder auf Achse.

Vereinsplatz angepflanzt

Einstimmiges Votum

Neuwahl und Ehrung Neuwahlen



Vorsitzende: Ingrid Müller; Stellvertreterin: Gabi Koller; Schriftführerin: Beate Wiezorreck; Kassier: Maria Lampl; Beisitzer: Grete Hansowitz, Michael Knott, Tanja Lampl, Kerstin Werner, Brigitte Wilbanks; Gerätewart: Michael Riedl; Kassenprüfer: Georg Merdan, Hermann Reiminger.



Ehrungen



25 Jahre: Franz Kalz, Anton Ruhland. 40 Jahre: Günther Holler, Anni Reiminger, Erwin Vogl, Johann Vogl. (mmj)

Mit 130 Personen, wie Vorsitzende Ingrid Müller bei der Jahresversammlung des Gartenbauvereins feststellte, sei die Zahl der Vereinsangehörigen gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. Im Sportheim hieß sie unter den Mitgliedern auch Ehrenvorstand Alois Müller willkommen. Die Herbstsaison 2016 hatte mit gesellschaftlichen Terminen begonnen: So folgten die Mitglieder der Einladung des Gartenbauvereins Gaisthal zum Herbstfest, auch das Oktoberfest von Feuerwehr und Grenzlandblaskapelle Dietersdorf wurde besucht.Beim Winterzauber im Dezember übernahmen die Mitglieder die Bewirtung der Gäste in der Scheune. Zum Besuch von Faschingsveranstaltungen waren die Gartler im Januar und Februar in Stadlern, Charlottenthal und Dietersdorf unterwegs. Die Arbeit im Freien begann im Mai mit dem Anpflanzen des Vereinsplatzes bei der Kirche. Mit den Kindern bastelten die Mitglieder ein Muttertagsgeschenk. Das eigene Gartenfest am Areal der Scheune steht inzwischen fest im Jahresprogramm und war wieder bestens besucht. Mit den Sportlern wurde das Gründungsfest des TSV gefeiert und die Teilnahme am St-Anna-Gottesdienst in Schwarzach war selbstverständlich. Gerne feierten die Vereinsangehörigen auch beim Jubiläum der Blaskapelle mit und legten beim Bürgerschießen der Reichenstein-Schützen an. Der monatliche Stammtisch der Mitglieder hat sich etabliert. Müller würdigte das Vorstandsteam und die Mitglieder für ihr Engagement. Einen Dank gab es für Bürgermeister Gerald Reiter für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde.Für sechs Mitglieder hatten die Vorsitzende und Kreisgartenfachberaterin Heidi Schmid Urkunden für 25-jährige und 40-jährige Zugehörigkeit zum Gartenbauverein vorbereitet (siehe Info-Kasten), die sie mit Gerald Reiter an die anwesenden Jubilare überreichten.Bei den Neuwahlen, die unter Leitung des Bürgermeister über die Bühne gingen, gab es von den Versammlungsteilnehmern einstimmige Voten für alle Angehörigen der Führungsmannschaft. Dabei dankte Bürgermeister Reiter namens der Gemeinde den Mitgliedern, vor allem aber dem Leitungsgremium, für den Einsatz im gesellschaftlichen Leben. Der Gartenbauverein sei für die Zukunft gut aufgestellt und die Gemeinde werde immer - wenn notwendig - unterstützend zur Seite stehen. Von Kreisfachberaterin Heidi Schmid gab es ebenfalls Worte des Dankes. Für die Mitglieder erwähnte sie im Rückblick auf Kreisebene die Organisation von Gartenpflegekurs, verschiedenen Fahrten sowie den Blumen-, Garten- und Dorfwettbewerb. Im Landkreis seien 14 Jugendgruppen in Gartenbauvereinen aktiv. Mit einem Lichtbildervortrag gab es von der Fachfrau für die Anwesenden wieder Tipps für die Gartenarbeit in den kommenden Monaten.