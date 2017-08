Der Wallfahrtskirche zugetan

Vermischtes Stadlern

21.08.2017

Einmal im Jahr treffen sich die Verantwortlichen des Kuratbenefiziums Stadlern zu einem Mittagessen. Der besondere Dank galt heuer einem Ruhestandsgeistlichen. Ein Rückblick galt der Außenrenovierung der Wallfahrtskirche.

Für Tradition eintreten

Viele Unterstützer

Es ist Tradition, dass sich Geistlichkeit und Ehrengäste nach dem Gottesdienst an Mariä Himmelfahrt zusammensetzen. Dabei wurde dieses Mal nicht nur die Unterstützung beim Frauentag gewürdigt. Im Gästezimmer der Münchener Medizin Mechanik dankte Pfarrgemeinderatssprecherin Sophia Grau Hauptzelebrant Domvikar Thomas Helm für den beeindruckenden Gottesdienst und seine erbauende Festpredigt.Die Mesnerin hob bei diesem Anlass besonders das Engagement von BGR Pfarrer Michael Reitinger für die Kirche hervor. Der Priester sei immer bereit, zu verschiedensten Anlässen im Wallfahrtsort mitzuwirken. "Ich weiß nicht, wie lange das noch möglich ist", äußerte sich darauf der Ruhestandsgeistliche, "er helfe immer gerne mit".Dank gab es von Pfarrer Reitinger für Michael Koller. Dieser unterstütze, wie bereits sein Vater, immer kirchliche Belange. Für Michael Koller sei Zusammenarbeit und Mithilfe in der Gemeinde selbstverständlich. Dazu ergänzte er in diesem Kreis, dass alle gefordert seien, für Tradition und abendländische Kulturen einzutreten.Der MMM-Alleingesellschafter werde selbst, mit seinem Unternehmen und dem Stadlerner Oberpfälzer Waldverein (OWV), dessen Vorsitzender er ist, mit der kirchlichen und politischen Gemeinde immer gerne zusammenarbeiten. "Ein ansprechendes Haus kann auch dazu beitragen, den Glauben hochzuhalten", sagte der Kirchenpfleger des Kuratbenefiziums, Alois Hanauer. Ihn lobte Sophia Grau für seinen unermüdlichen Einsatz für die Wallfahrtskirche, besonders während der Zeit der Bauarbeiten.Hanauer blickte auf die im Herbst 2015 begonnene und nun abgeschlossene Außenrenovierung des Gotteshauses zurück. Dafür dankte er Reinhard und Petra Wurm, Pfarrer Michael Reitinger, Bürgermeister Gerald Reiter, dem Gemeinderat und den Mitarbeitern des Bauhofs.Alle waren engagiert dabei und seien immer da, wenn man sie brauche, so der Kirchenpfleger. Hanauer hob die gute Zusammenarbeit mit Architekt Christian Schönberger hervor, dem er für das Konzept der Maßnahme ebenso dankte, wie Landrat Thomas Ebeling für die Unterstützung des Landkreises.